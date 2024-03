Moskau: Ukrainische Terrorgruppen bei Durchbruchsversuch an Grenze zu Russland neutralisiert

Das russische Militär vereitelte am Dienstagmorgen einen groß angelegten Versuch terroristischer ukrainischer Formationen, in die Grenzgebiete Belgorod und Kursk einzudringen. Es wurden rund 60 Terroristen ausgeschaltet, meldet das Verteidigungsministerium in Moskau.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Einheiten der russischen Streitkräfte hinderten zusammen mit Grenzschützern des Inlandsgeheimdienstes FSB Kiews Kräfte am frühen Dienstagmorgen daran, in die Gebiete Belgorod und Kursk einzudringen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, versuchten ukrainische Terrorverbände um 03.00 Uhr (Ortszeit), gleichzeitig in drei Richtungen an der Grenze zu Russland durchzubrechen. Demzufolge handelt es sich um die Ortschaften Odnorobowka, Nechotejewka und Spodarjuschino im Raum Belgorod. Wie es heißt, kamen dabei Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge zum Einsatz. Zuvor sollen Kiews Kräfte zivile Einrichtungen in den betroffenen Siedlungen heftig beschossen haben. "Alle Angriffe der ukrainischen Streitkräfte wurden dank der selbstlosen Handlungen russischer Militärangehöriger abgewehrt." Meinung Selenskij und Saluschny: Nicht das Finale, nur das Staffelende Das russische Militär habe den Gegner mit Flugzeugen, Raketen und Artillerie angegriffen, teilt die Behörde mit. Die terroristischen Formationen des Kiewer Regimes hätten erhebliche Verluste erlitten und seien zurückgeschlagen worden. Eine Verletzung der Staatsgrenze der Russischen Föderation sei verhindert worden. Ferner meldet das Verteidigungsministerium, dass auf dem Grenzgebiet auf ukrainischer Seite, in der Nähe der Ortschaft Odnorobowka, bis zu 60 ukrainische Terroristen neutralisiert wurden. Bei Nechotejewka sollen drei Panzer sowie ein Schützenpanzer außer Gefecht gesetzt worden sein. Zwei weitere Panzer seien nahe Spodarjuschino zerstört worden. Kiews Truppen schlugen laut der Behörde in Moskau auch im Grenzgebiet Kursk zu. In der Zeitspanne vom 8.00 bis 8.25 Uhr (Ortszeit) sollen vier Attacken der ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen abgewehrt worden sein. Diese hätten versucht, nahe der Siedlung Tjotkino durchzubrechen. Der Gegner habe erhebliche Verluste erlitten und sei ebenfalls zurückgeschlagen worden, gibt das Ministerium bekannt. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB dementierte am Dienstag in den sozialen Netzwerken aufgetauchte Informationen darüber, dass ukrainische bewaffnete Formationen in die russischen Grenzgebiete Belgorod und Kursk eingedrungen seien. Mehr zum Thema – Ukrainisches Terror-Kommando plante Operationen mit US-Sturmgewehren in Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.