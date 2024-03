Südafrikanischer Präsidentensohn: "Unglaubliche Geschäftsmöglichkeiten in Russland"

Die Teilnahme an einem Jugendforum in Sotschi ebne den Weg für andere Unternehmer aus seinem Land, sagte Tumelo Ramaphosa, Sohn des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, gegenüber "RT".

Quelle: RT

Die Organisatoren eines laufenden internationalen Jugendfestivals in Russland haben eine großartige Gelegenheit für Unternehmer aus anderen Ländern geschaffen, ihre Produkte für eine mögliche Expansion auf dem Markt zu präsentieren, sagte einer der prominenten Gäste, Tumelo Ramaphosa, Sohn des südafrikanischer Präsidenten Cyril Ramaphosa, gegenüber RT. Beste Bilanz: Westliche Sanktionen wirken sich auf Moskaus Entwicklung nicht aus Ramaphosa ist der jüngste Sohn des südafrikanischen Präsidenten. Er nimmt am Weltjugendfestival (WJF 2024) in Sotschi teil, um als Wegbereiter für die Landwirte seines Landes zu fungieren, sagte er dem RT-Korrespondenten Donald Courter am Dienstag am Rande des Treffens. Er fügte hinzu: "Wenn wir den ersten Schritt machen, eröffnet das auch viele andere Möglichkeiten für den Rest der Branche, schafft viele Arbeitsplätze und kommt auch unseren beiden BIPs zugute." Analyse Nur um Russland zu bestrafen: Der Westen ist bereit, sein Finanzsystem zu zerstören Ramaphosa sagte, es sei sein erster Besuch in Russland und er sei ohne Vorurteile über das, was er vorfinden würde, in das Land gekommen. Die bisherigen Erfahrungen seien "wunderbar" gewesen, und er habe das Festival als sehr gut organisiert empfunden. Der Geschäftsmann nutzt die "unglaubliche" Gelegenheit, um den Russen – hoffentlich seinen künftigen Kunden – Biltong vorzustellen, eine Art luftgetrocknetes Pökelfleisch ähnlich wie Dörrfleisch, das in einer Reihe von Ländern im südlichen Afrika beliebt ist. Courter durfte den Snack vor der Kamera probieren und verglich ihn mit Produkten, die in seiner Heimat, den USA verkauft werden. Die Russen haben ihre eigene Art von gepökeltem Fleisch, sagte Ramaphosa, aber Biltong als Option würde den Einheimischen mehr Vielfalt bieten. Mehr zum Thema – Mehr Transparenz: Große Unternehmen kehren nach Russland zurück

