Statistikbehörde: Einkommen der Russen aus Unternehmertätigkeit erreicht Rekordhoch

Das Einkommen der Russen aus Unternehmertätigkeit hat nun nach Angaben der Statistikbehörde Rosstat seit dem Jahr 2014 einen Rekordwert erreicht. Аuch die Zahl der Selbstständigen nimmt zu.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Im Jahr 2023 ist das Einkommen der Russen aus unternehmerischer Tätigkeit laut dem Statistikamt Rosstat nominal 32 Prozent höher als im Jahr 2022, real um fast 25 Prozent. Darüber berichtet das Wirtschaftsportal RBK. Als Einkommen aus Unternehmertätigkeit zählt Rosstat die Einkünfte aus der Vermietung von Wohnungen und anderem Eigentum, die Einkünfte von Selbstständigen und Einzelunternehmern, die Vergütung von Autoren sowie von Vorstandsmitgliedern in Unternehmen, so das Portal. Das Wirtschaftsportal zitiert Alexander Isakow, den Chefökonom für Russland und Mittel- und Osteuropa bei Bloomberg Economics: "Das Wachstum des Unternehmereinkommens könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass große Banken und Unternehmen die von der Zentralbank empfohlenen Bonuszahlungen und Managementprämien vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben haben." "Ein weiterer Grund könnte das Wachstum der eingetragenen Mieteinnahmen und die allmähliche Legalisierung des Wohnungsmietmarktes sein."" Puma und Henkel: Rückkehr nach Russland unter neuem Namen oder in Kyrillisch Aber die möglichen Gründe sind natürlich vielfältiger. Denn es hängt auch mit der Stabilität der russischen Wirtschaft insgesamt zusammen. Schließlich sind die Reallöhne der Russen im Jahr 2023 ebenfalls gestiegen – um satte 7,8 Prozent, was ein Rekordanstieg seit fünf Jahren ist. Unternehmer zu sein, wird immer lohnender und verschiedene flexible Steuerregelungen ermöglichen es den Selbstständigen, bequem zu verdienen. Deshalb nimmt auch ihre Zahl zu. So meldet die Nachrichtenagentur TASS, dass allein in Sankt Petersburg die Zahl der Selbstständigen im Laufe des Jahres um 41 Prozent gestiegen ist. Die Agentur zitiert Alexander Gnedych, den Leiter der Abteilung des Föderalen Steuerdienstes: "Die Zahl der registrierten Selbstständigen in Sankt Petersburg ist im vergangenen Jahr um 41 Prozent gestiegen, von 430.000 auf 608.000 Personen. Zugleich ist der Umfang der von ihnen aus ihrem Einkommen abgeführten Steuern um 59 Prozent auf 5,7 Milliarden Rubel angewachsen." Wie die Agentur feststellt, wächst das Einkommensvolumen von Unternehmern in Sankt Petersburg erheblich. Aus wirtschaftlichen Gründen wird eine unternehmerische Selbstständigkeit immer beliebter, da diese mehr Sicherheit bei der sozialen Absicherung ermöglicht, aber auch wegen der allgemeinen Verbesserung der Rechtskultur und der Steuergesetzgebung, so TASS. Mehr zum Thema - Decoupling: Russland macht sich selbständig

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.