Plus 4,6 Prozent: Russische Wirtschaft wächst kräftig

Trotz umfassender Sanktionen entwickelt sich die russische Wirtschaft weiterhin gut. Um 4,6 Prozent ist sie im Januar auf Jahressicht gewachsen. Auch die Löhne legten kräftig zu, die Arbeitslosigkeit ist historisch niedrig. Der Wohlstand in Russland wächst.

Quelle: Sputnik © Vitaliy Belousov

Die Wirtschaft Russlands entwickelte sich im Januar besser als erwartet. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, die russische Wirtschaft sei im Januar um 4,6 Prozent gewachsen. Erwartet worden war ein Wachstum um 4,2 Prozent. Das Wachstum für den Monat Dezember betrug 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat. Die russische Wirtschaft gewinnt weiter an Dynamik. Das Wachstumspotenzial sei in allen russischen Regionen gut. Russland wächst weit oberhalb des Durchschnitts der Weltwirtschaft. Wirtschaftliche Entwicklung: EZB und EU stehen auf der Bremse Das kräftige Wachstum beschert den Beschäftigten in Russland ebenso kräftige Lohnzuwächse. Real wuchs das Einkommen der Beschäftigten im Dezember um 8,5 Prozent. Das Jahr 2023 bescherte den russischen Arbeitnehmern insgesamt ein Lohnwachstum um 7,8 Prozent. Das ist der höchste Zuwachs seit dem Jahr 2018. Damals waren die Löhne real um 8,5 Prozent gewachsen. Die Lohnsteigerungen wirken sich positiv auf die Inlandsnachfrage aus und machen Investitionen in neue Anlagen lohnend. Zudem ist die ohnehin schon historisch niedrige Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Sie liegt jetzt bei 2,9 Prozent. Trotz des westlichen Sanktionsregimes gegen Russland wächst der Wohlstand der Russen. Die Kaufkraft nimmt zu. Die Programme zur Förderung der Unabhängigkeit von vor allem westlichen Importen zeigen Wirkung. In Russland herrscht Gründerzeit-Fieber. Zudem gelingt es Russland, die Abkehr des Westens von russischen Energieträgern durch Exporte in andere Regionen zu kompensieren. Mehr zum Thema – Bundesbank: Deutschland gleitet in eine Rezession

