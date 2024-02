Russischer Ex-Präsident Medwedew: "Von Kiew geht existentielle Bedrohung für Russland aus"

Russland werde sich früher oder später auch damit auseinandersetzen müssen, ob man Kiew einnehmen will, erklärte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew. Die ukrainische Hauptstadt sei "zur Zeit von Feinden des Lands übernommen".

Quelle: AFP © Mikhail Klimentyew

Russland werde die Ukraine so lange bekämpfen müssen, bis sie ihre Hauptstadt Kiew einnehme, da von ihr eine "Bedrohung" ausgehe, sagte Dmitri Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Nationalen Sicherheitsrates. Die Hauptstadt habe "russische Wurzeln", sei aber derzeit von Feinden des Landes, allen voran den USA, übernommen worden, so der ehemalige Präsident. Forum "Für die Freiheit der Nationen" als Gegenentwurf zur Münchner Sicherheitskonferenz Die Äußerungen waren Auszüge aus einem Interview, das Medwedew russischen Medien gab und das er am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlichte. "Wo sollen wir aufhören? Ich weiß es nicht", sagte er in einem der Clips und fügte hinzu, dass noch viel "ernste Arbeit" vor Russland liege. Er fügte hinzu: "Wird das Kiew sein? Wahrscheinlich. Das sollte auch Kiew sein. Wenn nicht jetzt, dann irgendwann später. Dafür gibt es zwei Gründe. Kiew ist eine russische Stadt, und von ihr geht eine Bedrohung für die Existenz der Russischen Föderation aus." Als Quelle der Bedrohung bezeichnete Medwedew eine "internationale Brigade der Gegner Russlands, angeführt von den USA", die seiner Meinung nach die Kontrolle über Kiew habe. In einem weiteren Video wandte sich Medwedew an die südukrainische Hafenstadt Odessa und forderte sie auf, "nach Hause zurückzukehren". Und weiter: "Wir in der Russischen Föderation haben lange auf Odessa gewartet, allein schon wegen seiner Geschichte und der Art der Menschen, die dort leben und welche Sprache sie sprechen. Es ist unsere russische Stadt." Mehr zum Thema – Medwedew: "Eine regelbasierte Ordnung existiert nicht"

