Startschuss für "Spiele der Zukunft": E-Sportler aus aller Welt wetteifern im russischen Kasan

Russland ist für die nächsten zwei Wochen ein Anziehungspunkt für E-Sportler aus aller Welt. In Kasan findet ein Wettbewerb statt, der herkömmliche Sportarten mit modernsten Technologien vereint. Die "Spiele der Zukunft" sind mit zehn Millionen US-Dollar dotiert.

Quelle: Sputnik © MAXIM BOGODWID

Seit Anfang dieser Woche wird in der russischen Teilrepublik Tatarstan ein einmaliger Wettbewerb ausgetragen, der herkömmliche Sportarten mit ihren elektronischen Pendants vereint. Die "Spiele der Zukunft" werden vom 19. Februar bis zum 3. März in Kasan abgehalten. An der ersten derartigen Veranstaltung in der Geschichte nehmen 277 Mannschaften aus 107 Ländern teil. Die Organisatoren rechnen zudem mit dem Engagement von 2.000 Freiwilligen aus 20 Ländern. Die offizielle Eröffnungszeremonie findet an diesem Mittwoch im Beisein des russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Russisch-ukrainisches E-Sport-Team gewinnt internationalen Wettbewerb Mit insgesamt zehn Millionen US-Dollar sind die "Spiele der Zukunft" dotiert. Als Maskottchen fungiert der Feuervogel Mira, der die Harmonie zwischen Körper und Geist versinnbildlicht. Die Tourniere werden auf 200 Plattformen auf allen Kontinenten übertragen. Die Behörden der Teilrepublik Tatarstan haben sowohl für die rund 2.000 Teilnehmer als auch für die Zuschauer ein inhaltsreiches kulturelles Rahmenprogramm vorbereitet. Gewetteifert wird in 21 innovativen Phygital-Disziplinen. Das aus den englischen Adjektiven "physical" und "digital" zusammengesetzte Wort legt nahe, dass es sich um eine Kombination aus der physischen Leistung und dem digitalen Bereich handelt. Teilnehmer werden bei Phygital-Wettbewerben mit diversen Treckern, Sensoren sowie VR oder AR-Gadgets ausgestattet. Im Rahmen der Veranstaltung in Kasan gibt es fünf Kategorien oder "Herausforderungen": Sport,

Taktik,

Strategie,

Technologien,

Geschwindigkeit. Die Herausforderung Sport umfasst herkömmliche Disziplinen wie etwa Fußball, Basketball, Hockey, Ringen, Rennen, Skateboarding, BMX und Radrennen, die aber im Phygital-Format ausgetragen werden. In die Herausforderung Taktik gehören Schieß- und Laserspiele. Bei der Kategorie Strategie handelt es sich um MOBA-Spiele wie etwa World of Tanks, wobei die Teilnehmer auch ihre Ausdauer unter Beweis stellen müssen. Die Teilnehmer der Sparte Geschwindigkeit müssen so schnell wie möglich Retrospiele bewältigen und dann ihre physischen Leistungen unter Beweis stellen. Im Bereich Technologien wetteifern Drohnen- und Roboter-Piloten, Videotänzer, Cyberathleten und Programmierer. Zur Eröffnungszeremonie in Kasan sind mehrere Staats- und Regierungschefs eingetroffen. Am Rande der Veranstaltung sind Treffen zwischen Russlands Staatschef Wladimir Putin und seinen Amtskollegen aus Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan vorgesehen. Mehr zum Thema - Russische Bank Sber beteiligt sich an Europas größtem Hochgeschwindigkeitsprojekt

