Berater des DVR-Chefs: Kämpfe in Awdejewka gehen weiter

Russische Truppen sind dabei, die von ihnen besetzten Stellungen in Awdejewka einer Sicherungs- und Säuberungsaktion zu unterziehen. Dies bestätigte ein Berater des DVR-Chefs Denis Puschilin, Jan Gagin, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Quelle: Sputnik © Сергей Аверин/РИА Новости

Ukrainische Soldaten haben ihren Abzug aus Awdejewka, einem Vorort von Donezk, begonnen (RT DE berichtete). In die verlassenen Stellungen der Ukrainer rücken russische Solaten nach, wie es heißt. Der Berater des Oberhaupts der Donezker Volksrepublik, Jan Gagin, hat gegenüber der russischen Nachrichtenagentur zur neuen Lage erklärt: "Ein Teil von Awdejewka wurde von unseren Kräften eingenommen, wir ziehen weiter. Es gibt noch einige Widerstandsnester, das sind einzelne Einheiten, die vielleicht mangels Kommunikation nicht wussten, dass ein Rückzug möglich ist (...). Wir säubern den Teil der Stadt, der unter unserer Kontrolle ist, und ziehen weiter." Gagin zufolge dringen die russischen Streitkräfte jetzt tief in die bebauten Gebiete der Stadt ein. "Sowohl Angriffs- als auch Aufklärungseinheiten werden eingesetzt. Unbemannte Luftfahrzeuge, einschließlich Angriffsdrohnen, sind aktiv im Einsatz", so Gagin. Umfrage: Die Ukrainer haben zu ihrem neuen Oberbefehlshaber viel weniger Vertrauen Puschilins Berater fügte hinzu, dass es immer noch schwierig sei, die Zahl der in der Stadt verbliebenen ukrainischen Truppen zu schätzen. Gestern Abend hatte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Arme, Alexander Syrski, den Rückzug der ukrainischen Einheiten aus der Siedlung angeordnet. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij führte als Gründe für den gescheiterten Versuch, Awdejewka zu halten, an, dass ausreichende Unterstützung aus dem Westen gefehlt habe. Hinzu gekommen sei eine künstliche Verknappung der Munition. Viktor Beljak, ein Angehöriger der ukrainischen 3. Sturmbrigade, erklärte, seine Einheit sei angewiesen worden, die Verwundeten beim Verlassen ihrer Stellungen zurückzulassen. Die Straßen in der Stadt seien mit den Leichen ukrainischer Soldaten übersät gewesen. Diese Angaben entsprechen denen Gagins. Dieser hatte zuvor gegenüber RIA Nowosti bestätigt, dass die ukrainischen Einheiten ihre Stellungen in Awdejewka in chaotischer Weise verlassen und dabei die Verwundeten zurücklassen hätten und um ihr Leben liefen. Ihm zufolge ist es verfrüht, über die Übergabe der Stadt an die Russen zu sprechen, da man auf einen offiziellen Bericht des Verteidigungsministeriums warten müsse. RIA Nowosti zitiert zudem einen hochrangigen, aber anonym bleibenden Pentagon-Beamten, der am Freitag erklärt hatte, die USA sähen, dass dem ukrainischen Militär die Munition und andere wichtige Ressourcen ausgingen und Awdejewka ein Vorbote für weitere Niederlagen der ukrainischen Streitkräfte sein könnte, die ohne erneute US-Hilfe unvermeidlich seien. Mehr zum Thema – Sacharowa zum Rückzug der Ukraine aus Awdejewka: Kiew nicht um Soldaten, nur um Geld besorgt



