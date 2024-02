Vizepremierminister: Russische Drohnenproduktion im Aufwind

Laut Denis Manturow, dem Vizepremierminister und Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel, plant Russland ein milliardenschweres Investment in die Forschung, Entwicklung und Produktion von Drohnen.

Quelle: Sputnik © Vitaliy Ankov

Russland rechnet in diesem Jahr mit einem starken Anstieg der Drohnenlieferungen an sein Militär, sagte der Vizepremierminister und Leiter des Ministeriums für Industrie und Handel, Denis Manturow, in einem Interview mit dem Fernsehsender Russia 24 am Rande der zweiten World Defense Show, die am Sonntag in Riad eröffnet wurde. Analyse Elektronische Kampfführung: Warum Russland Masseneinsatz der FPV-Drohne nicht in den Griff kriegt Laut Manturow, der auch als Handels- und Industrieminister fungiert, plant Russland, in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden Rubel (etwa eine Milliarde Euro) für die Forschung, Entwicklung und Produktion von Drohnen bereitzustellen. "Zunächst einmal wird es natürlich mehr Drohnen geben. Unsere Streitkräfte setzen sie in vielen Bereichen aktiv ein. Die Produktpalette ist sehr breit gefächert und reicht von schweren unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) bis hin zu First-Person-View-Drohnen (FPV)", so der Beamte. Er präzisierte, dass der Plan die Produktion von Hunderttausenden von FPV-Drohnen und Dutzenden von schweren UAVs vorsehe. "Dies ist einer der wichtigen Bereiche, in denen wir mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten werden, und unsere Industrieunternehmen sollen sowohl Kompetenzen als auch Produktionsvolumen aufbauen", so Manturow. Er betonte, dass die Produktion von Kommunikationsausrüstung, die die taktische Interaktion im Feld sicherstellt, erhöht werden soll, während die Produktion von schweren und leichten gepanzerten Fahrzeugen, Luftverteidigungssystemen und Ausrüstung für die Batterieabwehr ebenfalls ausgebaut werden soll. Der Einsatz von Drohnen ist zu einem wichtigen Bestandteil der Kampfhandlungen im Russland-Ukraine-Konflikt geworden. Obwohl die Technologie auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts bereits ausgiebig eingesetzt wurde, hat der aktuelle Konflikt zu nie dagewesenen Innovationen in der autonomen Kriegsführung geführt, betonen Militärexperten. Mehr zum Thema - Eine 1.000-Dollar-Drohne gegen einen Millionen-Dollar-Panzer: Wer gewinnt?

