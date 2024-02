Russlands Ermittlungskomitee bestätigt: Il-76 über Gebiet Belgorod mit US-Luftabwehrsystem zerstört

Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat den Typ der Raketen bestimmt, mit denen eine russische Iljuschin Il-76 mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord von der Ukraine aus abgeschossen worden war. Es handelt sich um zwei Lenkraketen vom Typ MIM-104A.

Quelle: AP © ERMITTLUNGSKOMITEE DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bekanntgegeben hatte, dass das ukrainische Militär den am 24. Januar über dem russischen Grenzgebiet Belgorod abgestürzten Il-76-Militärtransporter mit einer Patriot-Flugabwehrrakete aus US-Produktion abgeschossen habe, bestimmte das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation nun den genauen Typ der Waffe. Demnach handele es sich um zwei Flugkörper vom Typ MIM-104A. Somit bestätigte die Behörde, dass der Militärtransporter mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord mit einem Patriot-Luftabwehrsystem aus US-Produktion abgeschossen worden war. Putin: Il-76 mit Patriot-System abgeschossen Wie die Ermittler am Donnerstag bekanntgaben, seien am Absturzort insgesamt 116 Fragmente zweier Raketen gefunden worden. Auf den Wrackteilen ihrer Rümpfe und Mechanismen gebe es englischsprachige Aufschriften und Markierungen. Laut einem Gutachten entsprächen die sichergestellten Fragmente nach ihren bautechnischen und geometrischen Merkmalen den Lenkraketen, die im Patriot-Luftabwehrsystem aus Produktion des US-Rüstungsunternehmens Raytheon verwendet würden. In der Pressemitteilung wurden auch die englischsprachigen Markierungen angeführt: ASSY 11455748, SN740179, ASSY 11461343, SN740206, ASSY 11461865, SN740207, Raytheon, Confidential classified by Patriot Security Classification guide dated: 9/22/83 addenda dated 11/28/83 8/8/84 contract No/DAAH01-86C-A018, 18876 ASSY, Martin Marieta und 10253043-39 02 S/N 80025. Auch eine Analyse der auf den Wrackteilen entdeckten Sprengstoffspuren habe ergeben, dass es sich um ausländische Waffen handele, hieß es. Darüber hinaus stellte das Ermittlungskomitee fest, dass das russische Flugzeug von der im ukrainischen Gebiet Charkow liegenden Siedlung Lipzy aus angegriffen worden war. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa kommentierte das Gutachten auf Telegram: "Die US-Bürger müssen wissen, wofür ihr Geld verwendet wird. Biden und Co. haben die US-Amerikaner zu Komplizen dieser blutigen Tragödie gemacht." An Bord der am 24. Januar abgeschossenen Il-76 hatten sich sechs Crewmitglieder, 65 ukrainische Kriegsgefangene und drei russische Begleiter befunden. Die Ukrainer wurden zu einem Gefangenenaustausch transportiert. Alle 74 Insassen kamen ums Leben. Moskau beschuldigt Kiew, seine eigenen Soldaten absichtlich getötet zu haben. Mehr zum Thema - Blick hinter die Kulissen: Warum hat die Ukraine ein Flugzeug mit eigenen Soldaten abgeschossen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.