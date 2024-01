Putin: Il-76 mit Patriot-System abgeschossen

Nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist das Il-76-Militärflugzeug mit einer Flugabwehrrakete abgeschossen worden. Darüber hinaus handle es sich um ein Patriot-Waffensystem aus US-Produktion. Putin stützt sich hierbei auf Ergebnisse der Ermittlung.

Quelle: Sputnik © Grigori Syssojew

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einem Treffen mit seinen Wahlvertretern erklärt, dass das Militärtransportflugzeug vom Typ Il-76 mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord von einer Patriot-Flugabwehrrakete aus US-Produktion abgeschossen wurde. Dem Staatsoberhaupt zufolge sei dies im Laufe einer Expertise bereits sicher festgestellt worden. Laut der Nachrichtenagentur TASS teilte Putin Folgendes mit: "Übrigens möchte ich zu meiner Antwort auf Ihre Frage hinzufügen, dass das Flugzeug – das steht bereits fest – durch ein US-Patriot-System abgeschossen wurde. Dies wurde bereits durch eine Expertenanalyse festgestellt." Die Rakete sei aus einem von der Ukraine kontrollierten Ort abgefeuert worden, sagte Putin weiter. Russland bestehe auf einer Ermittlung der Flugkatastrophe auf internationaler Ebene. Zuvor am Mittwoch hatten russische Medien berichtet, dass das Il-76-Flugzeug möglicherweise mit einer Flugabwehrrakete aus westlicher Produktion zum Absturz gebracht worden sei. Dabei wurde auf vorläufige Ergebnisse der Ermittlung verwiesen. Mit Bezug auf Informationen aus eigenen Quellen teilte die Nachrichtenagentur TASS mit, es könnte sich um ein Patriot-Flugabwehrraketensystem handeln. Am vergangenen Mittwoch war die Il-76 über dem Gebiet Belgorod abgestürzt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau waren an Bord außer der Besatzung und dem Begleitpersonal 65 ukrainische Kriegsgefangene, die zu einem Gefangenenaustausch transportiert wurden. Sämtliche Insassen kamen ums Leben. Ferner gab das russische Ermittlungskomitee bekannt, dass die Rakete, die die Maschine zum Absturz gebracht habe, aus einem von Kiew kontrollierten Ort abgefeuert worden sei. Russland beschuldigte die Ukraine der Tötung eigener Soldaten. Mehr zum Thema – Expertise: Il-76 möglicherweise mit Flugabwehrrakete aus westlicher Produktion abgeschossen

