Krim-Chef sieht keine Notwendigkeit für Bau eines Tunnels unter der Straße von Kertsch

Sergei Aksjonow, der Chef der russischen Teilrepublik Krim, hat erklärt, dass es nicht nötig sei, einen unterirdischen Tunnel durch die Straße von Kertsch zu bauen. Die Umsetzung eines solchen Projekts hätte vor Beginn der militärischen Sonderoperation relevant sein können.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Der Bau eines unterirdischen Tunnels durch die Straße von Kertsch, der in den Massenmedien diskutiert wurde, ist nicht notwendig, obwohl es die technische Möglichkeit gäbe, ein solches Projekt zu realisieren. Dies gab der Chef der russischen Teilrepublik Krim, Sergej Aksjonow, in einem Interview mit dem regionalen Fernsehsender Westi-Krim bekannt. Er erklärte: "Anfangs hätten diese Ideen vielleicht verwirklicht werden können, ich selbst habe einige Projekte untersucht. Das ist jetzt nicht mehr nötig, die [Krim-]Brücke ist ausreichend geschützt. Es gibt eine Möglichkeit der Realisierung, ich habe die Technologie studiert. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt eine doppelte Version zu bauen." Aksjonow fügte hinzu, dass die Umsetzung eines solchen Projekts möglicherweise vor der militärischen Sonderoperation der russischen Streitkräfte in der Ukraine von Bedeutung gewesen wäre. Er erklärte: "Wenn es vor der speziellen Militäroperation als eine Art Element vorbereitet wurde – dann wäre es vielleicht überflüssig gewesen angesichts der Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden. Jetzt hat es definitiv keinen Sinn mehr. Die spezielle Militäroperation wird mit den Zielen enden, die das Staatsoberhaupt skizziert hat, und danach wird es definitiv keinen Bedarf mehr für den Tunnel geben." Im November 2023 hatte die Washington Post berichtet, dass Moskau und Peking angeblich Pläne zum Bau eines Tunnels unter der Meerenge von Kertsch erörterten, der vor ukrainischen Angriffen sicher sein sollte. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete diese Behauptung als Unsinn. Auch das chinesische Außenministerium dementierte diese Information. Aksjonow bezeichnete diese Veröffentlichung als Desinformation. Mehr zum Thema - Kiew kann militärisch nicht siegen – Im Westen setzt man nun auf Terror

