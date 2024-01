Russland stellt Rekord bei Ausfuhr von Getreide und Hülsenfürchten auf

Beim Export von Feldfrüchten hat Russland im zweiten Halbjahr 2023 seinen Rekord von vor drei Jahren geschlagen. Einer der weltweit größten Produzenten führte diesmal fast 39 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte aus. Auch die Reichweite der Exporte wurde größer.

Quelle: Sputnik © ILJA NAIMUSCHIN

Laut Statistiken des russlandgrößten Transporteurs von Landwirtschaftsgütern Rusagrotrans, auf die sich die Nachrichtenagentur RIA Nowosti beruft, hat das eurasische Land im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2023 einen neuen Rekord bei der Ausfuhr von Getreide und Hülsenfrüchten aufgestellt. Das Unternehmen bezifferte die exportierte Menge auf 39 Millionen Tonnen. Somit wurde der bisherige, vor drei Jahren verzeichnete Rekordwert von 32,7 Millionen Tonnen um fast 19 Prozent verbessert. Winterweizen, Zuckerrüben und Kartoffeln saufen ab – riesige Schäden für Landwirte Im zweiten Halbjahr 2023 exportierte Russland insgesamt 27,6 Millionen Tonnen Weizen. Bei Gerste waren es fünf Millionen Tonnen – ein Höchstwert. Auch bei Mais wurde mit drei Millionen Tonnen ein neuer Rekord aufgestellt. Die Exportpreise für Weizen schwankten dabei zwischen 230 und 248 US-Dollar pro Tonne. Der höchste Preis wurde im August verzeichnet. Im November fiel der Preis auf bis zu 225 US-Dollar pro Tonne, um im Dezember wieder auf bis zu 242 US-Dollar pro Tonne zu steigen. Rusagrotrans stellte darüber hinaus das Ranking der größten Abnehmer von Weizen aus Russland zusammen. Seine ersten fünf Zeilen belegten folgende Länder: Türkei: 4,06 Millionen Tonnen

Ägypten: fast 3 Millionen Tonnen

Bangladesch: 2,1 Millionen Tonnen

Algerien: 1,5 Millionen Tonnen

Pakistan: 1,2 Millionen Tonnen Außer Ägypten, das diesmal 21 Prozent weniger russischen Weizen als im Vorjahreszeitraum kaufte, stockten diese Staaten ihre Importe aus Russland auf. So erhöhte Algerien die Einfuhrmenge um 36 Prozent, während Pakistan und Bangladesch den Import auf das 1,5-Fache beziehungsweise auf das 2,6-Fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerten. Analyse Ernst Wolff: Agenda der deutschen Landwirtschaft wird im Silicon Valley beschlossen Ein großer Zuwachs von Weizenexporten wurde bei Indonesien und Vietnam verzeichnet. Indonesien kaufte im zweiten Halbjahr 2023 bei Russland 0,95 Millionen Tonnen Weizen gegenüber 0,17 Millionen Tonnen im gesamten vorigen Landwirtschaftsjahr 2022/2023. Nach Vietnam wurde mit 144.000 Tonnen doppelt so viel Weizen wie in der gesamten vorigen Saison exportiert. In Malaysia traf erstmals seit drei Jahren ein Schiff mit 27.000 Tonnen Weizen aus Russland an Bord ein. Drei weitere Schiffe lieferten erstmals seit vier Jahren 92.000 Tonnen Weizen aus Russland nach Venezuela. Neue Großkäufer gab es auch bei Gerste. Neben Iran, Saudi-Arabien und Libyen, die auch früher zu den fünf größten Abnehmern von Gerste aus Russland gehört hatten, schafften es diesmal auch China und Tunesien in dieses Ranking. Zu den größten Käufern von Mais aus Russland gesellte sich nach der Türkei, Iran und Israel auch Vietnam. Mehr zum Thema – Humanitäre Hilfe: 25.000 Tonnen russisches Getreide in Kamerun eingetroffen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.