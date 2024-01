Russland will syrische Migranten abschieben

Wie ein Gericht in der nordrussischen Region Murmansk entschied, sollen drei syrische Migranten wieder abgeschoben werden. Laut der russischen Nachrichtenagentur "Interfax" handelt es sich dabei um Personen, die in die nördliche Region Murmansk kamen, um über Finnland in die EU einzureisen.

Quelle: Gettyimages.ru

Ein lokales Gericht in der nordrussischen Region Murmansk hat die Abschiebung von drei syrischen Migranten angeordnet, die mit der Absicht in das Land eingereist waren, in die EU zu gelangen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag. Die Syrer wurden für schuldig befunden, gegen die Vorschriften für ihren Aufenthalt in Russland verstoßen zu haben, teilte das Gericht der Nachrichtenagentur mit. Die Migranten müssen mit einer Geldstrafe von 2.000 Rubel (rund 20,91 Euro) und der Ausweisung aus der Russischen Föderation rechnen. Zwei indische und ein irakischer Staatsbürger müssen mit einer ähnlichen Strafe rechnen, die von einem anderen Gericht in der Region verhängt wurde. Statistik der Bürgergeld-Empfänger nach Nationalitäten Im vergangenen November kamen mehr als 400 Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten in die Region Murmansk. Auf dem Höhepunkt der Krise versammelten sich 300 von ihnen am Grenzübergang Salla zum benachbarten Finnland, was die örtlichen russischen Behörden dazu veranlasste, die Rettungsdienste in Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Beziehungen zwischen Moskau und Helsinki haben sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts im Februar 2022, der dazu führte, dass Finnland seine jahrzehntelange Neutralität aufgab und der NATO beitrat, rapide verschlechtert. Finnland beschuldigte Moskau, eine Migrantenkrise an seiner Grenze zu inszenieren, und begann am 18. November mit der schrittweisen Schließung seiner Grenzübergänge zu Russland, bis Ende des Monats wurde die gesamte Einreise verweigert. Am Montag wurde die Schließung der Ostgrenze Finnlands bis zum 11. Februar verlängert. Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, beruhen alle Behauptungen, Russland sei an der Migrationskrise in der EU beteiligt, auf falschen Berichten. Zwischen Januar und Oktober 2023 seien mehr als 330.000 illegale Einwanderer in die EU gekommen, erklärte sie auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag unter Berufung auf Statistiken von Frontex, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. "Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der finnischen Einwanderungsbehörde sind im November etwas mehr als 800 Menschen aus Russland eingereist", so Sacharowa. Mehr zum Thema – Asylanträge um 50 Prozent gestiegen – Täglich Anträge von 370 jungen Männern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.