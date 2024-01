Russland: Mädchen bei Drohnenangriff ukrainischer Streitkräfte verletzt

Bei einem Drohnenangriff der ukrainischen Armee auf die Stadt Woronesch ist ein elfjähriges Mädchen durch herabfallende Trümmer verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region mit. Nach vorläufigen Angaben wurden insgesamt 35 Wohnungen in drei Häusern beschädigt.

Quelle: Sputnik

Die russische Luftverteidigung hat einen Drohnenangriff der ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Woronesch abgewehrt. Hierbei wurde ein Mädchen Jahrgang 2003 durch Glassplitter verletzt. Die Ärzte diagnostizierten bei dem Kind Schnittwunden an Armen, Beinen und am Hals, teilte Gouverneur Alexander Gussew in der Nacht auf Dienstag mit. Behörden in Belgorod: Zehn Tote nach ukrainischem Raketenangriff, darunter ein Kind Bei dem Vorfall wurden mehrere Wohnhäuser leicht beschädigt. Der Gouverneur erklärte, dass in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen sei. In zwei weiteren Gebäuden und mehreren Privathäusern seien Fenster zerborsten. Nach vorläufigen Angaben seien 35 Wohnungen in drei Hochhäusern beschädigt worden. Gussew versprach, allen Betroffenen schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen. Im Internet teilen die Bewohner der Stadt Videos, die die Folgen des Angriffs zeigen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht auf Dienstag über dem Gebiet Woronesch drei Drohnen abgefangen und fünf weitere zerstört. Über dem Gebiet Belgorod seien vier Drohnen abgefangen worden. Der jüngste Drohnenangriff folgt auf eine Reihe ähnlicher Angriffe auf Städte nahe der russisch-ukrainischen Grenze, wo viele Regionen in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden. Mehr zum Thema - Die Ukraine verliert den Drohnen-Krieg

