Nordkoreas Außenministerin zu Besuch in Moskau

Choe Son-hui, die Außenministerin der Volksrepublik Korea, ist am Sonntag in Moskau eingetroffen. Wie russische Medien berichten, erfolgt der offizielle Besuch auf Einladung ihres Amtskollegen Sergei Lawrow. Für Dienstag ist ein bilaterales Gespräch vorgesehen.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Außenministeriums

Am Sonntag ist eine nordkoreanische Regierungsdelegation unter Leitung von Außenministerin Choe Son-hui in Moskau angekommen. Die Gesandten wurden am Flughafen von Mitarbeitern des russischen Außenministeriums, dem nordkoreanischen Botschafter in Moskau und weiteren Diplomaten empfangen. "Die Ministerin ist bereits in Moskau. Sie ist gestern angekommen", teilte die Botschaft mit. Nordkorea will Krieg gegen Südkorea nicht mehr verhindern Choe befindet sich auf Einladung ihres russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Russland. Der offizielle Besuch findet vom 15. bis 17. Januar statt. Verhandlungen zwischen den beiden Außenministern seien für Dienstag geplant, erklärte die Vertreterin des russischen Außenamtes Maria Sacharowa. Der Arbeitsbesuch der Ministerin findet vor dem Hintergrund der Vorwürfe westlicher Staaten gegen Russland statt, von Nordkorea hergestellte ballistische Raketen und Munition in der Ukraine eingesetzt zu haben. Am 10. Januar wurde dieses Thema bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates angesprochen. Das russische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe als haltlos. Lawrow charakterisierte die Behauptungen des Weißen Hauses als Gerüchte. Lawrow war im vergangenen Oktober nach Pjöngjang gereist. Anlass war der 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Im September 2023 hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un Russland besucht und Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Mehr zum Thema - Tourismus: Russland bietet erstmals Ski-Urlaub in Nordkorea an

