Moskau kündigt sieben Starts von Interkontinentalraketen im Jahr 2024 an

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die strategischen Raketentruppen in den vergangenen fünf Jahren mehr als 20 Tests von ballistischen Interkontinentalraketen durchgeführt. Für 2024 sind sieben weitere Starts geplant, so die Behörde.

Quelle: Sputnik © Russisches Verteidigungsministerium

Russlands strategische Raketentruppen planen für das Jahr 2024 sieben Starts von ballistischen Interkontinentalraketen. Dies wurde vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums berichtet. Die Behörde wies darauf hin, dass in den vergangenen fünf Jahren mehr als 20 Starts von ballistischen Interkontinentalraketen im Rahmen von Flugtests und Schulungen für die Führung der russischen Streitkräfte durchgeführt wurden. Im April 2023 führte das russische Militär den Teststart einer ballistischen Interkontinentalrakete vom Testgelände Kapustin Jar im Gebiet Astrachan durch. Zweck des Starts war die Erprobung moderner Kampfausrüstung. Der Übungssprengkopf der Rakete traf ein bedingtes Ziel auf dem Schießplatz Sary-Schagan in Kasachstan, die Aufgaben wurden "vollständig" erfüllt. Russland installiert weitere nuklearfähige Rakete in Startsilo Zuvor, im März 2023, fanden in drei Regionen Russlands Kommando- und Stabsübungen der strategischen Raketentruppen mit den Jars-Komplexen statt. In Zusammenarbeit mit Einheiten des Zentralen Militärbezirks und der Luft- und Raumfahrtkräfte übten die Raketentruppen die Tarnung von Raketensystemen und die Abwehr moderner Luftaufklärungsmittel, einschließlich Drohnen. Im Dezember gab der russische Präsident Wladimir Putin bekannt, dass die strategischen Raketentruppen im Jahr 2024 mehr als 15 Trägersysteme der Raketensysteme Jars und Awangard in den Kampfeinsatz bringen werden. Darüber hinaus wurde im September das strategische Raketensystem Sarmat in den Kampfeinsatz gebracht. Nach Angaben des Staatschefs hat der Anteil moderner Waffen und Ausrüstungen an den strategischen Nuklearstreitkräften Russlands 95 Prozent erreicht. Ende 2022 erklärte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu, zu den Prioritäten für 2023 gehöre die Indienststellung von 22 Jars-, Awangard- und Sarmat-Raketen. Mehr zum Thema - Südrussland: Militär testet Interkontinentalrakete

