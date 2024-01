Russische Luxus-Automarke zielt auf Massenmarkt

Der russische Luxuswagen-Hersteller Aurus plant, erschwinglichere Autos der Klassen S und E schon im Jahr 2025 einzuführen. Dies kündigte der Vize-Premier und Handelsminister Denis Manturow an. Der Beamte äußerte die Hoffnung, dass die Wagen gefragt sein werden.

Quelle: Legion-media.ru © Maksim Konstantinov / SOPA Image

Russlands High-End-Automobilhersteller Aurus, der vor allem für die Herstellung von Limousinen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt ist, wird nach Angaben des stellvertretenden Premiers und Handelsministers Denis Manturow seine Fahrzeugpalette um preiswerte Modelle für den Massenmarkt erweitern. Der Beamte wörtlich: "Wir planen, in naher Zukunft eine Reihe von Fahrzeugen der S-Klasse auf den Markt zu bringen. Wir gehen davon aus, dass dies bereits 2025 erfolgen wird – die ersten Verkäufe dieser Autos. Es handelt sich um die S-Klasse und die E-Klasse." Manturow wies darauf hin, dass diese Fahrzeuge in einer anderen Preiskategorie liegen, erschwinglicher sein und in größerer Stückzahl produziert werden sollen. Derzeit wird eine Reihe von Aurus-Wagen der Luxusklasse in Serie produziert, darunter vor allem die Modelle Senat und Komendant sowie der Kleinbus MPV. Überdies erwähnte der Minister, dass die Produktpalette in Zukunft um einen SUV erweitert werden könnte. Manturow zufolge gehe man davon aus, dass Autos aus russischer Produktion bei Beamten, Vertretern staatlicher Unternehmen und einem breiten Kreis von Verbrauchern, die bisher Autos westlicher Marken gekauft hätten, gefragt sein würden: "Ich denke, dass es interessant und prestigeträchtig sein wird, Autos gerade der Marke Aurus aus der nächsten Modellreihe zu kaufen." Im Dezember gab Manturow bekannt, dass Aurus mit der Montage seiner Luxusautos in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen habe und die Eröffnung eines Autohauses dort plane. Luxusauto Aurus: Russland produziert Modell Senat in den Emiraten Die Aurus-Palette von Luxuskarossen wurde im Jahr 2013 im Auftrag des russischen Ministeriums für Industrie und Handel mit dem Ziel geschaffen, die meist im Ausland hergestellten Autos zu ersetzen, die von russischen Spitzenbeamten genutzt werden. Die Eigenschaften der Fahrzeuge ähneln denen des britischen Luxusherstellers Rolls-Royce. Die Preise für eine Aurus Senat Limousine beginnen bei 443.700 US-Dollar und für den Aurus Komendant bei 447.000 US-Dollar, wie der Händler Panavto mitteilte. Die Marke wurde erstmals bei der Amtseinführung des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Mai 2017 vorgestellt. Mehr zum Thema - Handelsminister – Russlands Autoindustrie erhält eine zweite Chance

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.