Luxusauto Aurus: Russland produziert Modell Senat in den Emiraten

Russland lässt seine Luxusautomarke Aurus nun auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen, hat Industrieminister Denis Manturow am Sonntag mitgeteilt. Zunächst wird nur die Limousine Senat produziert, später soll der SUV Komendant folgen.

Quelle: Sputnik © Waleri Melnikow

Wie Denis Manturow, Vize-Ministerpräsident und Minister für Industrie und Handel, am Sonntag mitteilte, wird der Aurus Senat das erste russische Fahrzeug sein, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut wird. Später soll der SUV Aurus Komendant folgen, ein genauer Zeitplan stehe allerdings noch nicht fest. Es gebe auch Pläne, ein Händlerzentrum für den Verkauf in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu eröffnen. Nach Angaben des Ministers wird das Land zu einer Drehscheibe für die Lieferung russischer Luxusfahrzeuge in den Nahen Osten. "Wir denken über eine Expansion nach. Zuerst werden wir uns hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten etablieren, und dann werden wir weitermachen", antwortete Manturow auf eine Frage zu einer möglichen Eröffnung eines Aurus-Showrooms in Saudi-Arabien. EU-Parlament kritisiert Beschlagnahmung von Autos russischer Bürger Aurus ist eine Luxusautomarke, die im Jahr 2013 im Auftrag des russischen Industrie- und Handelsministeriums entwickelt wurde, um die Flotte von überwiegend im Ausland hergestellten Autos zu ersetzen, die hochrangige russische Beamte nutzen. Später wurde jedoch beschlossen, die Fahrzeuge der breiten Öffentlichkeit sowohl im Ausland als auch im Inland zugänglich zu machen. Seit Mai 2021 werden die Fahrzeuge im Aurus-Werk in Jelabuga in der Republik Tatarstan produziert. Wladimir Putin ist bereits mehrfach mit dem Aurus gefahren. Im September zeigte er die Fahrzeuge dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un, als dieser zu einem Staatsbesuch in Russland war. Anfang April chauffierte Putin den usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew in einem Aurus. Laut der Webseite des Autohändlers Panavto kosten ein Aurus Senat und ein Aurus Komendant etwa gleich viel: rund 410.000 Euro. Mehr zum Thema - Beschluss der Staatsduma: Abgeordnete steigen ab 2024 auf russische Dienstwagen um

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.