Russland: Heimatstadt von "Väterchen Frost" wird Vergnügungspark von Weltklasse

Weliki Ustjug ist jetzt überfüllt. Ded Moros: Väterchen Frost – das russische Pendant zum westlichen Weihnachtsmann – und seine Helfer arbeiten fast rund um die Uhr, aber die Stimmung ist festlich. In die Stadt werden die Reisenden mit Sonderzügen der Russischen Eisenbahn geschickt, seit 2022 fliegen Flugzeuge. Und die Märchenfigur selbst wurde zu einem der ersten Passagiere des Prototyps des neuen Verkehrsflugzeugs MS-21.

Neben der Begegnung mit dem Zauberer selbst bietet die Heimat des Zauberers einen Märchenwald, wunderschöne Terrassen, eine Halle mit Eisskulpturen, einen Zoo und einen Wintergarten mit exotischen Pflanzen. Als Bonus gibt es faszinierende Meisterkurse: zum Beispiel über das Bemalen von Weihnachtsbaumschmuck oder die Herstellung von Süßigkeiten.

Die Stadt erstrahlt in festlichem Glanz. Ded Moros zündete die Lichter am ersten Weihnachtsbaum des Landes am 18. November, seinem Geburtstag, an. Das Datum wurde nicht zufällig gewählt: Zu dieser Zeit beginnt in Weliki Ustjug der klimatische Winter und normalerweise fällt Schnee. Die Anfang des 13. Jahrhunderts gegründete Stadt ist im russischen Hohen Norden gelegen – etwa 750 km Luftlinie nordöstlich von Moskau.

Probleme gibt es nun öfter mal mit der Anzahl der Gäste. Als die Stadt 1999 zum Geburtsort von Väterchen Frost ernannt wurde, hat man noch nicht mit größeren Touristenströmen gerechnet. "Das gleiche Haus des Weihnachtsmannes ... Es ist bereits an der Zeit, ein neues zu bauen! Das bestehende Haus kann nicht so viele Gäste aufnehmen", sagt Witali Kogen, Generaldirektor von RPS-Tour. – Wenn ein normaler Bus ankommt – 45 Personen – lassen sich die Zimmertüren einfach nicht schließen. Gruppen, die über Silvester verreisen, treten sich gegenseitig auf die Füße".

Zu anderen Zeiten ist es ruhiger, wenn Touristen in Gruppen mit bis zu 20 Personen anreisen. "Es ist viel bequemer, gemütlicher, alles ist gemessen, ruhig, es gibt kein Gedränge", präzisiert die Direktorin des Unternehmens "Velikoustyug Tourist Centre" Wiktorija Ontokowa.

Es ist nicht einfach, an den Neujahrsfeiertagen direkt ins Lehen des Ded Moros zu kommen. Wie die Makler des nationalen Reiseveranstalters "Alean" mitteilten, waren in diesem Jahr die Ausflugsreisen für die Feiertage am 20. Dezember fast vollständig ausverkauft, und die meisten davon bereits im Oktober/November. Es gibt Eisenbahnreisen "Moros-Express" (ab Moskau), "Wintermärchen" (ab Moskau und Sankt Petersburg), bei denen die Gäste im Zug schlafen.

"In der Stadt werden keine neuen Hotels eröffnet, und an den Feiertagen gibt es einen Mangel an Zimmern", erklären die Reiseagenten von Alean. – In der Nebensaison, von April bis Oktober, arbeiten einige Hotels nicht". Die lokalen Unternehmen stellen auch fest, dass nicht alle Hotels den Touristen den gewünschten Komfort bieten können.

Aber die Situation ändert sich allmählich zum Besseren. Zum Beispiel wurde vor wenigen Tagen in der Hotelanlage "Woschina" im Besitz des Weihnachtsmannes ein Pfefferkuchenhaus mit Küche und zwei Zimmern (Teremok) eröffnet, das zwölfte dieser Art. Das "Drei Sterne"-Häuschen ist für eine sechsköpfige Familie geeignet.

In der Residenz von Ded Moros in Weliki Ustjug gibt es einen neuen interaktiven Raum. Und auch magische Gegenstände: ein Sack ohne Boden, wo der Zauberer seine Geschenke hineinlegt, ein Knäuel Bindfaden und Siebenmeilen-Filzstiefel.

"Wir haben unser eigenes Hotel 'Na Walga'. Und dieses Jahr im Sommer haben wir auf seinem Gelände den 'Märchenweg' eröffnet. Zehn Helden sind dort vertreten, jeder mit seinem eigenen Haus. Es ist ein interaktives Abenteuer", sagt Wiktoria Ontokowa. Das Projekt befindet sich noch in der Endphase.

Ein touristischer Cluster von Weltrang

Die Pläne, in der Heimat von Ded Moros ein Tourismuszentrum von Weltrang zu etablieren, werden nun immer konkreter. Im vergangenen Jahr unterzeichneten Oleg Kuwschinnikow, der Gouverneur des Gebiets Wologda, und Alexander Biba als Präsident der Cosmos-Hotelgruppe eine Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung des Projekts "Weliki Ustjug – Geburtsort des Weihnachtsmanns".

Der Winterzauberer wird ein neues Zuhause bekommen. "Es ist geplant, eine Fläche von 87 Hektar in der Nähe der jetzigen Heimat von Väterchen Frost einzubeziehen, die Hauptresidenz wird renoviert, es wird mehrere Themenparks, Unterkunftseinrichtungen verschiedener Kategorien mit mehr als 200 Zimmern, Spa-Komplexe und die dazugehörige Infrastruktur geben", verlautbart der Pressedienst der Cosmos-Hotelgruppe.

"In der letzten Zeit hat die Region große Anstrengungen unternommen, um die Verkehrsanbindung von Weliki Ustjug zu anderen Regionen zu verbessern. Die Touristen können uns mit dem Bus, dem Auto, dem Flugzeug und dem Zug erreichen", sagt Alexander Biba. Wir haben den Flughafen rekonstruiert. Die Autobahn, die Wologda und Weliki Ustjug verbindet, ist in föderales Eigentum übergegangen". Die Zusammenarbeit mit der AG "Russische Eisenbahnen" entwickelt sich, dank derer nun touristische Züge in die Heimat von Väterchen Frost verkehren.

Jetzt kann man Weliki Ustjug zu jeder Jahreszeit bequem erreichen. Ein Detail: Flüge haben einen Anschluss in Tscherepowez oder Wologda, Züge fahren nach Kotlas, von dort aus weiter mit dem Bus oder Taxi.

"Wir haben einen richtigen Winter – Schnee bis Februar oder Anfang März", erklärt Wiktorija Ontokowa. Aber ich empfehle, nicht in der Hauptreisezeit zu fahren. Der Sommer ist perfekt: angenehme Temperaturen, die Stadt ertrinkt im Grün. Das Lehen ist auch bereit, Touristen zu empfangen: der Geruch des Waldes, die Stille, der Gesang der Vögel. Es ist unbeschreiblich".

Väterchen Frost lebt dort das ganze Jahr über. "Interaktive Veranstaltungen, Meisterkurse, Exkursionen – es ist zu jeder Jahreszeit interessant", sagt Witalij Kogen.

Ein Besuch des Lehnsguts sollte nicht zu kurz kommen. In Weliki Ustjug zum Beispiel, in der Stadtresidenz, im Postamt und im Modehaus des Weihnachtsmannes – dort kleiden sich nicht nur der Winterzauberer, sondern auch das Mädchen Snegurotschka (Schneeflöckchen) und ihr Gefolge ein.

"Unser Väterchen ist wirklich anders als seine Kollegen aus anderen Ländern. Eine ganze Nähfabrik arbeitet für ihn", sagt Kogen.

Das staatliche Freilichtmuseum von Weliki Ustjug ist einen Besuch wert. Es gibt dort Museumsabteilungen zur Geschichte und Kultur von Weliki Ustjug, zur altrussischen Kunst, zu Neujahrs- und Weihnachtsspielzeug sowie ein Kinderzentrum. In der Stadt kann man auch die altrussische Kunst kennenlernen: etwa die einzigartige Technik des "Reifens auf Zinn", Emaille- und Filigranarbeiten und das Brünieren von Eisen.

In der 28.000 Einwohner zählenden Stadt sind historische Kaufmannshäuser und alte Kirchen erhalten geblieben. Vor dem 18. Jahrhundert war Weliki Ustjug ein wichtiger russischer Vorposten im Hohen Norden. In 65 Kilometern Entfernung kann man den Geysir Opoki bewundern: Ein Wasserstrahl schießt aus dem Boden mehrere Meter in die Höhe. Rundherum sind die gestreiften Sechzig-Meter-Felsen und Stromschnellen des Flusses Suchona. Der Geysir ist allerdings von Menschenhand geschaffen: Es handelt sich um einen Brunnen, in dem früher Quarzsand abgebaut wurde. Aber er sieht spektakulär aus.

Übersetzt aus dem Russischen und zuerst bei RIA Nowosti erschienen.

