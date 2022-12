Kongress der Weihnachtsmänner verzichtet auf Sanktionen – Russland wünscht Europa ein frohes Fest!

Hurra, das Weihnachtsfest darf kommen! Im russischen Nowosibirsk hat der Kongress der Weihnachtsmänner am Freitag beschlossen, Deutschland und die EU vorerst nicht zu sanktionieren. Ein Grund mehr, unseren Lesern ein frohes Fest zu wünschen.

Quelle: Sputnik © Alexander Krjaschew

Pünktlich zu Heiligabend erreichen uns doch noch gute Nachrichten: Die Weihnachtsmänner haben am Freitag auf ihrem Kongress in Nowosibirsk beschlossen, vorerst nicht mit Gegensanktionen auf die Sanktionen der EU zu antworten. Einem Sputnik-Reporter gelang daraufhin diese Aufnahme, die die Weihnachtsmänner, Ded Moroses und Santa Clauses kurz nach Kongressende auf dem Weg in die Schweiz, nach Deutschland, Österreich und Liechtenstein zeigt. Die Bescherung fällt also nicht aus in diesem Jahr! Unterdessen steigt auch in Russland die Festtagsstimmung, obwohl das Weihnachtsfest dort erst zwei Wochen später begangen wird. In Kasan wurde bei einem der Jolka-Feste ein Drache gesichtet. Das Geschöpf verhielt sich aber sehr friedlich. In Lugansk wurde der Weihnachtsbaum mit einem bunten Feuerwerk eingeweiht. Und in Jekaterinburg eröffneten halbnackte Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen am Samstag die Eisbadesaison. In diesem Sinne wünschen auch wir unseren Lesern ein frohes, besinnliches und geschenkereiches Weihnachtsfest! Mehr zu Thema - Weihnachten, Silvester – was feiert man wann und wie in Russland?

