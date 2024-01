Putin benennt die wahren Feinde Russlands

Die Ukraine selbst sei kein Feind, wohl aber die sie unterstützenden westlichen Eliten, so der russische Präsident. Die Ukraine sei lediglich ein Werkzeug in den Händen des kollektiven Westens.

Die Ukraine sei lediglich ein Werkzeug in den Händen des kollektiven Westens, der sie zum Kampf gegen Russland benutze, sagte Präsident Wladimir Putin am Montag. Er äußerte sich in einem Militärkrankenhaus in Moskau, wo er mit russischen Soldaten zusammentraf, die während der Militäroperation in der Ukraine verwundet worden waren.

Auf die anhaltende Unterstützung des Westens für Kiew angesprochen, sagte der Präsident, die Eliten des kollektiven Westens seien in Wirklichkeit der wahre Feind Russlands und nicht die Ukraine selbst.

"Der Punkt ist nicht, dass sie unserem Feind helfen, sondern dass sie unser Feind sind. Sie lösen ihre eigenen Probleme mit den Händen [der Ukraine], darum geht es", so Putin.

Der Konflikt zwischen Moskau und Kiew sei von den westlichen Eliten inszeniert worden, die Russland besiegen wollten, so Putin. Der kollektive Westen sei jedoch nicht in der Lage gewesen, seine Ziele zu erreichen, was sich bereits in der Änderung seiner Rhetorik in Bezug auf den Konflikt zeige, erklärte der Präsident.

"Diejenigen, die noch gestern von der Notwendigkeit sprachen, Russland eine 'strategische Niederlage' zuzufügen, ringen nun nach Worten, wie der Konflikt schnell beendet werden kann."

"Auch wir wollen den Konflikt beenden, und zwar so schnell wie möglich, aber nur zu unseren Bedingungen. Wir wollen nicht ewig kämpfen, aber wir werden unsere Positionen auch nicht aufgeben", sagte Putin.

Die Situation auf dem Schlachtfeld ändere sich jetzt trotz aller Hilfe, die Kiew vom Westen erhalte, so der Präsident. Russland habe den gesamten Westen militärisch überflügelt, und die Leistung des Landes werde noch weiter zunehmen.

"Obwohl der Westen von jeher das Ziel hatte, mit Russland fertig zu werden, sieht es so aus, als würden wir zuerst mit ihnen fertig werden", erklärte Putin.

"Sie sehen es wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld, dass sie allmählich 'entlüften'. Wenn eine Granate fliegt, ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, ob sie 'entleert' sind oder nicht, aber im Allgemeinen wissen Sie wahrscheinlich: Die Situation auf dem Schlachtfeld ändert sich. Und das, obwohl der gesamte sogenannte zivilisierte Westen gegen uns kämpft", sagte er zu den Soldaten.

Nach jüngsten russischen Schätzungen wurden während des Konflikts über 380.000 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet. Die Ukraine hat auch schwere materielle Verluste erlitten, wobei schätzungsweise 14.000 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstört wurden. Nahezu 160.000 der Truppenverluste sind nach Angaben Moskaus auf die gescheiterte Gegenoffensive Kiews zurückzuführen, die Anfang Juni letzten Jahres begonnen hatte.

Mehr zum Thema - Endspielszenario: Russlands Plan für den weiteren Verlauf des Ukraine-Konflikts im Jahr 2024