Russland: FSB vereitelt Terroranschlag auf Eisenbahn

Der russische Inlandsgeheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Anschlag auf eine Verkehrsanlage der Kuibyschew-Eisenbahn im Gebiet Samara verhindert. Der Verdächtige sei ein Anhänger der sogenannten "Legion der Freiheit Russlands" und festgenommen worden.

Quelle: Sputnik © Alexander Kondratjuk

Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) hat nach eigenen Angaben einen Terroranschlag auf eine Anlage der Verkehrsinfrastruktur der Kuibyschew-Eisenbahn im Gebiet Samara verhindert, wie am Mittwoch bekannt wurde. Russischer Inlandsgeheimdienst beschlagnahmt 673 Kilogramm Kokain Der Verdächtige sei bereits am 15. November festgenommen worden, schreibt die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Es handele sich um einen Anhänger der sogenannten "Legion der Freiheit Russlands", die in Russland als terroristische Vereinigung eingestuft und daher verboten ist. Diese Vereinigung besteht nach eigener Darstellung aus russischen Staatsbürgern im Dienste der ukrainischen Streitkräfte. Nach Angaben der russischen Staatsanwaltschaft wurde sie "mit dem Ziel gegründet, die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung Russlands zu untergraben, aber auch einen Umsturz im Land zu organisieren, unter anderem durch Terroranschläge". Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen seien Molotowcocktails, ein Computer und mobile Geräte zur Kommunikation mit Kontaktpersonen in der Ukraine sichergestellt worden. Im Verhör habe der Mann bestätigt, den Anschlag geplant zu haben. Ein Strafverfahren wegen der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags wurde eingeleitet. Mehr zum Thema - Mitwirkung an über 100 Terroranschlägen – Russland erhebt Anklage gegen Kiews Geheimdienstchef

