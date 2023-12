Russischer Inlandsgeheimdienst beschlagnahmt 673 Kilogramm Kokain

Russlands Sicherheitsbehörden haben erneut bewiesen, dass die Wege von Drogenhändlern alles andere als unerforschlich sind. In Moskau wurde eine Ladung von 673 Kilogramm Kokain beschlagnahmt, die für die EU bestimmt war. Die Droge kam aus Lateinamerika.

Quelle: Legion-media.ru © Zoonar / Christoph Schöne

Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation (FSB) hat eine große Menge an Kokain aus Lateinamerika beschlagnahmt. Wie die Pressestelle des Inlandsgeheimdienstes am Mittwoch mitteilte, handele es sich um 673 Kilogramm der Droge. Den Schwarzmarktwert schätzten die Ermittler auf über 2,5 Milliarden Rubel oder mehr als 25 Millionen Euro. Im Einzelhandel hätten die Kriminellen dafür mindestens 6,5 Milliarden Rubel oder mehr als 65 Millionen Euro kassieren können. ФСБ изъяла в Москве кокаин, предназначавшийся странам ЕСФедеральная служба безопасности Российской Федерации изъяла в Москве 673 килограмма кокаина стоимостью более двух миллиардов рублей, которые собирались контрабандой доставить в страны Европейского…https://t.co/nv0a1u179r — Регионы России (@gosrf) December 20, 2023 Die russischen Sicherheitsbehörden kamen den Verbrechern auf die Spur, nachdem diese versucht hatten, Kokain in Moskau abzusetzen. Dabei wurden zwei Personen auf frischer Tat festgenommen. Die Verdächtigen waren in der russischen Hauptstadt aus nicht genannten grenznahen Regionen des Landes eingetroffen, um im Rahmen der mehrstufigen Schmuggeloperation die Droge in die EU zu befördern. Die festgenommenen russischen Bürger benutzten einen Mietwagen, der auf den Namen eines Strohmanns gemietet worden war, sowie einen falschen Pass und einen falschen Führerschein. Derzeit befinden sich die Verdächtigen in Untersuchungshaft. Nach dem russischen Gesetzbuch droht ihnen eine lange Gefängnisstrafe bis hin zu lebenslänglich. Mehr zum Thema - USA: Weißes Haus wegen Kokainfund evakuiert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.