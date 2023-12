"Wichtigste Ziele erreicht" – Schoigu zieht Bilanz des Jahres 2023

Die wichtigste Aufgabe für die russische Armee im Jahr 2023 war nach den Worten des Verteidigungsministers Sergei Schoigu die Abwehr der groß angekündigten ukrainischen Sommeroffensive. Diese Aufgabe habe die Armee erfolgreich bewältigt, stellte der Minister am Dienstag fest.

Quelle: Sputnik © Aleksei Danytschew, RIA Nowosti

Die russische Armee habe die Hauptaufgabe des Jahres 2023 erfüllt, indem sie die ukrainische Offensive vereitelt habe, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu in einer Telefonkonferenz mit führenden Kommandeuren am Dienstag. Schoigu sagte wörtlich: "Die Hauptanstrengungen im vergangenen Jahr konzentrierten sich auf die Erreichung der Ziele der militärischen Sonderoperation. Das Hauptziel bestand darin, die laut angekündigte Gegenoffensive der Ukraine und ihrer NATO-Verbündeten gegen die ukrainischen Streitkräfte zu vereiteln. Diese Aufgabe wurde erfolgreich gemeistert." Die russischen Streitkräfte würden sich stetig auf das Erreichen der Ziele der Militäroperation des Landes in der Ukraine zubewegen, fasste der Verteidigungsminister die Bilanz des Jahres zusammen. Podoljaka: Russland hat Marjinka befreit – Westen würde Konflikt am liebsten einfrieren Die Schlüsselfaktoren, die es dem russischen Militär ermöglichten, ukrainische Vorstoßversuche abzuwehren, seien "die Schaffung eines effektiven Systems von Verteidigungslinien, die hohe Kampffähigkeit aller Einheiten und Verbände sowie die Zuverlässigkeit und Effektivität der russischen Militärausrüstung". Zu den jüngsten Ereignissen vor Ort sagte Schoigu, dass das russische Militär an der Frontlinie "kontinuierlich vorteilhaftere Positionen einnimmt und die kontrollierten Territorien an allen Frontabschnitten ausweitet". Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte Ende November angekündigt, die Kiewer Streitkräfte würden nun von Angriffen auf den Bau von Befestigungen umstellen, und dabei räumte er ein, dass die Anfang Juni begonnene Gegenoffensive, die darauf abzielte, die russische Landbrücke zur Krim zu kappen, erfolglos geblieben sei. Russischen Schätzungen zufolge hat die Ukraine bei ihren gescheiterten Vorstoßversuchen mehr als 125.000 Soldaten und 16.000 Stück schweres Gerät verloren. Sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der Verteidigungsminister Schoigu haben erklärt, dass die russischen Streitkräfte die Initiative in dem Konflikt zurückgewonnen haben. Am Montag bestätigte das Verteidigungsministerium die vollständige Einnahme von Marjinka als einer wichtigen ukrainischen Hochburg unweit von Donezk, der Hauptstadt der russischen Donezker Volksrepublik. Mehr zum Thema - Schoigu: Russische Kräfte haben Marjinka vollständig befreit

