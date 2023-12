Neuronales Netz in Russland ermittelt Besitzer anonymer Telegram-Kanäle

Schluss mit anonymen Telegram-Kanälen: Das neue russische Künstliche Neuronale Netz "Genosse Major" kann alle finden, die online anonym Fake News verbreiten. Experten meinen, das Werkzeug sei für öffentliche und private Ermittler im Bereich der Cyberkriminalität von großem Nutzen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

In Russland ist ein Künstliches Neuronales Netzwerk (KNN) namens "Genosse Major" entwickelt worden, mit dem die Besitzer anonymer Telegram-Kanäle identifiziert werden können. Es ist in der Lage, Gruppen in dem Messenger-System zu untersuchen sowie Administratoren und Eigentümer von Kanälen zu ermitteln. Das System zur Aufdeckung anonymer Nutzer wurde von dem Unternehmen T. Hunter entwickelt und wird derzeit noch intern getestet. Die Zeitung Iswestija schreibt darüber: "'Es wurde eine Basissammlung von Methoden und Techniken entwickelt, die ein Ermittler bei der Untersuchung eines Telegram-Kanals anwendet, und diese Techniken wurden dann dem Programm beigebracht', sagte Igor Bederow, ein Experte für den SafeNet-STI-Markt und Leiter der Informations- und Analyseforschung bei T. Hunter, gegenüber Iswestija. Dieser Prozess umfasst das Sammeln von Informationen über Administratoren aus der Kanalbeschreibung, von archivierten Kopien des Kanals, von Beiträgen und Metadaten veröffentlichter Dateien. Das Programm kann die benötigten Informationen in Beitragsbeschriftungen, eingebetteten Chats, Sticker-Paketen, Dokumenten und Videos finden, die in die Community hochgeladen wurden. Die KI agiert wie ein Experte: Sie analysiert Datenlecks und gleicht sie mit dem Namen oder dem Foto eines Nutzers ab, aber sie tut dies schneller und besser als ein Mensch, sagen die Entwickler." KI-Wettbewerb: Hacker und künstliche Intelligenz sollen US-Cybersicherheit stärken Die Vollversion des Programms soll in den Jahren 2024/2025 veröffentlicht werden. Es ist für öffentliche oder private Organisationen gedacht, die Cyberkriminalität im Zusammenhang mit anonymen Telegram-Gruppen untersuchen, schreibt Iswestija. Und vor allem wird es helfen zu erkennen, wer in anonymen Telegram-Gruppen beteiligt ist, von denen Fake News verbreitet werden. Künstliche Intelligenz (KI) wird so wahrscheinlich die Arbeit von Experten erleichtern, die Besitzer solcher Gruppen entlarven wollen. Konstantin Gusew, der leitende Datenanalyst bei EdgeCentre, glaubt, dass das neue Neuronale Netz eine gute Hilfe für Ermittler im Bereich der Cyberkriminalität sein werde, da KI viel genauer als ein Mensch arbeiten kann: "Künstliche Intelligenz ist in der Lage, eine große Datenmenge in kurzer Zeit zu verarbeiten. Dies ermöglicht es, den Ermittlungsprozess erheblich zu beschleunigen und Täter schneller zu ermitteln." Im Falle einer kompetenten rechtssicheren Nutzung dieses Neuronalen Netzes können die damit gewonnenen Informationen die Grundlage für Kanalsperren oder weitere Sanktionen gegen dessen Besitzer oder Mitwirkende liefern, betonen Experten in einem Gespräch mit der Iswestija. Alle Experten sind sich jedoch einig, dass der Einsatz dieser Technologie einer strengen Kontrolle und Regulierung bedarf, um sicherzustellen, dass die Rechte der Privatsphäre nicht verletzt und personenbezogene Daten nicht widerrechtlich verwendet werden. In der Zeitung Iswestija wird erläutert unter Bezug auf Experten: "'Künstliche Intelligenz dient in diesem Fall nur als Werkzeug zur Sammlung und Analyse von Informationen über bestimmte natürliche und juristische Personen. Aus rechtlicher Sicht gibt es hier keine Besonderheiten in Bezug auf ihre Verwendung', erklärte Jefim Kasanzew von der Bildungsplattform Moscow Digital School. Für neuronale Netze gelten die gleichen Rechtsnormen wie für die Sammlung und Analyse von Informationen ohne den Einsatz von KI. Vor allem dürfen bei derartigen Aktivitäten die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger sowie die Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und Informationen nicht verletzt werden, stellt der Rechtsexperte klar." Moskauer KI-Konferenz: Wie KI der Gesellschaft helfen kann Anonyme Telegram-Kanäle werden schon lange für verschiedene Arten der politischen Manipulation genutzt: So wurden zum Beispiel nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation in der Ukraine Falschmeldungen bezüglich russischer Militärangehöriger über solche Kanäle verbreitet. Auch wurden die jüngsten Unruhen in Dagestan, als eine Menschenmenge versuchte, den Flughafen von Machatschkala zu besetzen, vom Ausland aus koordiniert – ebenfalls mittels anonymer Telegram-Kanäle. Dieses neuentwickelte Künstliche Neuronale Netz kann also dazu beitragen, Provokateure und Verbreiter von Fake News bereits im Vorfeld zu identifizieren, bevor es zu öffentlichen Aktionen kommt. Mehr zum Thema - Die "richtige" Wahrheit – Deepfakes als kognitive Kakophonie und die Neue Weltordnung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.