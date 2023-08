KI-Wettbewerb: Hacker und künstliche Intelligenz sollen US-Cybersicherheit stärken

Attending @defcon this year? Check out our panel with #AIxCC program manager and collaborators @AnthropicAI, @Google, @GoogleDeepMind, @Microsoft, @OpenAI, & @openssf at 2:30 p.m. PT on Track 2! More about the competition at: https://t.co/L6S9zw3Bth#defcon31pic.twitter.com/JmMdiEkhfp