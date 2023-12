Russland: 125 Kinder mit Krankheitssymptomen aus Zug geholt, ein Mädchen gestorben

125 Kinder, die aus einem Kinderlager in Sibirien in Richtung Süden unterwegs waren, mussten in der Nacht auf Donnerstag wegen einer Infektion aus dem Zug geholt werden. Ein zwölfjähriges Mädchen starb noch im Zug.

Quelle: Gettyimages.ru © Mordolff

Roman Busargin, Gouverneur des Gebietes Saratow, hat mitgeteilt, dass insgesamt 125 Kinder, die aus der sibirischen Stadt Tjumen in Richtung Süden in die Stadt Adler unterwegs waren, aus dem Zug geholt werden mussten, da einige von ihnen Krankheitssymptome zeigten. Nach seinen Angaben hätten rund 60 Kinder Symptome einer Virusinfektion, 30 von ihnen klagten über Fieber. "Die die Gruppe begleitenden Ärzte und das eintreffende Rettungsteam haben vor Ort alle notwendigen Maßnahmen ergriffen", sagte Busargin. Alle Kinder seien sofort untersucht und mit Bussen in ein örtliches Krankenhaus für Infektionskrankheiten im Gebiet Saratow gebracht worden, "um auf mögliche Krankheiten untersucht zu werden". Für ein 12-jähriges Mädchen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Medienberichten zufolge soll es im Zug das Bewusstsein verloren haben und noch vor Eintreffen der Ärzte gestorben sein. Das russische Gesundheitsministerium hat den Tod des Kindes bestätigt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll die Todesursache klären. Die Mutter wirft dem Begleitpersonal Fahrlässigkeit vor. Das Ministerium berichtete, dass insgesamt 86 Kinder ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Weitere 38 Kinder und 11 Erwachsene, die keine Symptome aufwiesen, seien in der provisorischen Abteilung des Krankenhauses untergebracht. Berichten zufolge waren die Kinder auf dem Weg nach Hause, nachdem sie sich vom 12. bis 19. Dezember in einem Kinderlager im Gebiet Tjumen erholt hatten. Sie stammen aus der Volksrepublik Lugansk. Mehr zum Thema - Cuxhaven: Mädchen sticht in Klassenraum auf Mitschülerin ein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.