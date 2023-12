Putin: Russland ist für Geschäfte offen

Nach Aussage des Präsidenten hat das Land trotz des westlichen Drucks seine Pforten nicht geschlossen. Tatsächlich hat die Anzahl in Russland tätiger ausländischer Unternehmen seit 2022 sogar zugenommen.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Der russische Markt wird trotz der westlichen Bemühungen, das Land zu isolieren, offen und wettbewerbsfähig bleiben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag. Analyse Sanktionen: Brüssel kann gegen Moskaus "Parallelimporte" nichts ausrichten Vor dem VTB Investment Forum in Moskau betonte Putin, dass Russland niemanden von seinem Markt vertreibe und sich auch nicht abschotte. Er merkte an, dass viele ausländische Unternehmen und Organisationen ihre Bereitschaft bekundet hätten, trotz zunehmenden Drucks ihrer jeweiligen Regierung weiterhin in Russland zu arbeiten. Die Zahl in Russland tätiger ausländischer Unternehmen sei "überraschenderweise" seit März 2022 um 1.500 gestiegen, auf eine Gesamtzahl von mehr als 25.000 im November 2023, sagte Putin und fügte hinzu: "Wir begrüßen das." Putin merkte ebenfalls an, die westlichen Erwartungen eines russischen Zusammenbruchs nach dem Abzug seiner Unternehmen seien enttäuscht worden. Dem Präsidenten zufolge hätten sich russische Unternehmer erfolgreich angepasst und die neuen Gelegenheiten genutzt. Mehr zum Thema – Warenumsatz zwischen Russland und China stellt historischen Rekord auf

