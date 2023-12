Stolzer Auftritt vor erbeutetem Leopard 2

Als seine Lieferung politisch noch umstritten war, wurde er als Wunderwaffe behandelt, die auf den ukrainischen Schlachtfeldern alles ändern sollte: der deutsche Panzer Leopard 2. Inzwischen wird er nicht nur zerstört, er wird auch erbeutet.

Nach einem im Netz kursierenden Video haben russische Soldaten in der Nähe von Rabotino einen Leopard 2 A4 erbeutet. Dem Video ist allerdings nicht zu entnehmen, ob und inwieweit der Panzer noch fahrtüchtig ist. Leopard gegen T-72: Deutschlands "Gamechanger" brennt an allen Frontabschnitten Dieser Leopard 2 A4 dürfte wahrscheinlich aus polnischen Beständen stammen; die Bundeswehr nutzt neuere Modelle. Die A4 wurden ab 1979 ausgeliefert und bis 1992 gebaut. Insgesamt wurden 695 Exemplare produziert. Polen hatte 2002 128 Leopard 2 A4 aus Bundeswehrbeständen erworben. Im Juni dieses Jahres sind erstmals Leopard 2 unterschiedlicher Typen an der Front in der Ukraine aufgetaucht. Nachdem im Regelfall auch bei einer Weitergabe oder einem Weiterverkauf von Rüstungsgütern die Zustimmung des Herstellerlandes erforderlich ist, wurden auch die polnischen Leopard 2 erst an die Ukraine geliefert, als die Bundesregierung im Frühjahr einer Lieferung zustimmte. Voraussetzung dafür war damals die US-amerikanische Zusage, Abrams-Panzer ebenfalls zu liefern. Beim ersten Auftauchen eines Leopard 2 wurde in der russischen Armee eine Sonderprämie für das erste getroffene Exemplar ausgeschrieben. Schon wenige Tage nach dem ersten belegten Einsatz von Leopard 2-Panzern fanden sich Aufnahmen brennender Leoparden im Netz. Es wird allgemein vermutet, dass diese Aufnahmen der Grund dafür sind, dass bisher weder die aus Großbritannien gelieferten Challenger, noch die aus den USA gelieferten Abrams verbreiteter an der Front aufgetaucht sind. Derartige Aufnahmen gelten als ausgesprochen verkaufsschädigend. Mehr zum Thema - Deutschland liefert weitere 25 Leopard-Panzer an Kiew

