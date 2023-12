Stabile Sozialleistungen: Armut in Russland geht zurück

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der einkommensschwachen Russen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 um 1,2 Millionen zurückgegangen, so die Statistikbehörde. Experten führen das auf die steigende und stabile Höhe der Sozialleistungen zurück.

Quelle: Sputnik © Ilya Pitalev

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist die Zahl der Menschen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze im Vergleich zum Zeitraum Januar bis September des Jahres 2022 um 1,2 Millionen gesunken, so die russische Statistikbehörde Rosstat. Und das ist ein historischer Tiefstand für die gesamte postsowjetische Zeit. Nach Angaben des Statistikdienstes stieg das durchschnittliche nominale Pro-Kopf-Bareinkommen der Bevölkerung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Zeitraum Januar bis September 2022 um 10,5 Prozent, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Bezüglich der neuen Statistiken erklärte Rosstat: "Die Verringerung der Armutsquote wurde durch die Umsetzung gezielter Sozialprogramme für die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sowie durch den Anstieg der Löhne und Renten beeinflusst." Nach Angaben verschiedener Behörden sinkt die Armutsquote im Jahr 2023 kontinuierlich. Die Experten führen diese Dynamik auf die Erhöhung der Zahl der Sozialleistungen zur Unterstützung der Einkommensschwachen zurück. So stellte der Wirtschaftswissenschaftler Alexander Abramow in einem Gespräch mit der Zeitung Wedomosti fest: "Es handelt sich um das Ergebnis eines Sozialvertrags zwischen dem Staat und der Bevölkerung. Normalerweise ist er nicht vorübergehend, sondern von langfristiger Natur." "Der Kampf gegen die Armut ist eine Reihe von Maßnahmen, die permanent umgesetzt werden müssen", so auch der Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kulbaka in einem Gespräch mit der Zeitung Rossijskaja Gaseta, "so wie man ständig die Wohnung aufräumen oder sich die Zähne putzen muss. Sobald der Staat aufhört, die Armut zu bekämpfen, wird sie wieder zunehmen." Mehr zum Thema - Heizen: Über fünf Millionen Deutsche können es sich nicht mehr leisten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.