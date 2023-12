Russland: Achtklässlerin greift zur Waffe – ein Todesopfer und mehrere Verletzte

Eine Schülerin hat am Donnerstagmorgen an einem Gymnasium der Stadt Brjansk das Feuer eröffnet. Nach ersten Informationen tötete sie ein Mädchen und verletzte mehrere weitere Menschen. Die Achtklässlerin nahm sich anschließend das Leben.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow

Nach Angaben des russischen Innenministeriums hat eine Schülerin am Donnerstag eine Schusswaffe mit in ein Gymnasium gebracht und mehrere Schüsse abgefeuert. Sie tötete ein Mädchen und verletzte mehrere Menschen. Anschließend nahm sie sich das Leben. Die Verletzten werden derzeit medizinisch versorgt. Auf Telegram-Kanälen wird berichtet, dass die 14-Jährige während einer Biologiestunde das Feuer eröffnet habe. Sie soll das Klassenzimmer betreten und sofort zu schießen begonnen haben. Nach Angaben der Agentur RIA Nowosti gehört die Waffe ihrem Vater. Die Agentur TASS schreibt, dass ein Konflikt mit ihren Klassenkameraden als Hauptgrund für die Schießerei angesehen wird. Es laufen Ermittlungen. Der Vater der Schülerin wird befragt. Mehr zum Thema - Mutmaßlicher Amokschütze von Lewiston tot aufgefunden

