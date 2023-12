Bolschoi-Theater vor großen Veränderungen: Waleri Gergijew übernimmt Leitung

Russlands wichtigstem Opernhaus, dem Bolschoi, stehen wohl einige Veränderungen bevor. Waleri Gergijew, der Stardirigent und Leiter des Mariinski-Theaters, übernimmt das Amt des Intendanten. Von ihm erwartet man einen Wandel zum Besseren.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Es war eine Überraschung, obwohl es seit langem erwartet wurde und schon seit einigen Monaten im Gespräch war: Der Dirigent Waleri Gergijew, der jetzt das Mariinski-Theater leitet, wird auch Intendant des Bolschoi-Theaters. Ministerpräsident Michail Mischustin hat ihn soeben in dieses Amt berufen ‒ und zwar für fünf Jahre. Russophobe Hexenjagd beendet? Gergijew, Netrebko und Stars des Bolschoi treten wieder weltweit auf Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa heute bei der Vorstellung des neuen Direktors im Theaterhaus bekannt gab, wird Gergijew nun beiden Theatern vorstehen. Von einer Zusammenlegung der beiden Häuser ist jedoch nicht die Rede, sie werden als eigenständige juristische Personen und kreative Einheiten weiterbestehen. Gergijew selbst stellte fest, dass mit der neuen Ernennung eine große Verantwortung hinzukomme, schreibt die Nachrichtenagentur RIA Nowosti und beruft sich dabei auf den neuen Chef des Bolschoi. Dieser meinte: "Heute denke ich darüber nach, was ich in Russland unternehmen soll. Nicht, weil wir nicht irgendwohin eingeladen werden, im Gegenteil, wir waren vor kurzem in China, wir haben unsere Stücke gezeigt, einen neuen Theatersaal in Peking eröffnet. Aber jetzt müssen sowohl ich als auch wir zu Hause arbeiten." "Ein großes Meisterwerk": Scala verteidigt russische Oper "Boris Godunow" vor Ukrainern Seit langem ist die Rede davon, die Leitung des Bolschoi zu ersetzen ‒ sowohl das Publikum als auch die Behörden haben seit Jahren eine Menge kritischer Fragen aufgeworfen. So sah sich die Rechnungskammer Russlands im Jahr 2019 gezwungen, eine Prüfung zu veranlassen, da das Kartenverkaufssystem des Bolschoi-Theaters fragwürdig war: Die meisten Karten befanden sich ständig in den Händen von Zwischenhändlern, die den Preis der Eintrittskarten um mehr als das Zehnfache erhöhten. Die frühere Leitung des Bolschoi war jedoch nicht bereit, etwas gegen diese schändliche Praxis zu unternehmen. Auch im Repertoire des Bolschoi-Theaters sind kreative Veränderungen zu erwarten. Schließlich wird es zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder von einem Künstler geleitet: Die beiden vorherigen Intendanten waren weder Dirigenten noch Choreographen, sondern einfach Theaterbeamte. Bisher ist nur wenig über die Pläne Gergijews bekannt ‒ nur das, was er bei dem Treffen mit dem Ensemble des Bolschoi-Theaters sagte: Und zwar, dass sein erster Schritt die Aufführung der Oper "Chowanschtschina" sein werde. Mehr zum Thema - Stardirigent Gergijew: "Russische Musik lässt sich nicht verbieten"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.