Flughafen Sankt Petersburg: Russische Holding übernimmt vollständige Kontrolle

Eine russische Holding übernimmt die vollständige Leitung am Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo. Die Anordnung hat Präsident Wladimir Putin am Donnerstag unterzeichnet. Ausländische Aktionäre behalten zwar ihre Anteile an der neuen Firma, verlieren aber das Stimmrecht.

Quelle: Sputnik © Alexei Danitschew

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag eine Anordnung unterzeichnet, wodurch die Leitung des Sankt Petersburger Flughafens Pulkowo vollständig an ein einheimisches Unternehmen übertragen wurde. Zu diesem Zweck wurde die Holdinggesellschaft Northern Capital Gateway (NCG) gegründet, die 100 Prozent der Aktien der Betreibergesellschaft LLC NCG erhielt. Russischer Top-Banker: Sanktionierte Finanzinstitute hatten ein "äußerst erfolgreiches" Jahr Bisher befand sich die LLC NCG im Besitz der ausländischen Thalita Trading Limited. Ihre Aktieninhaber, darunter die russische VTB-Bank, die katarische F3 Holding LLC und das deutsche Unternehmen Fraport, behalten laut Putins Anordnung ihre Anteile im Rahmen der neuen Holding. Im Gegensatz zu einheimischen Aktionären werde ihnen aber jegliche Verfügungsmacht genommen, einschließlich des Stimmrechts. Laut dem Dokument wurde die Entscheidung im Zusammenhang mit der "Bedrohung der nationalen Interessen und der wirtschaftlichen Sicherheit Russlands" getroffen. Diese sei durch die Verletzung von Verpflichtungen vonseiten bestimmter juristischer Personen im Ausland entstanden. Im September 2023 hatte der Vorstandsvorsitzende der VTB, Andrei Kostin, erklärt, dass sich die Situation um Pulkowo in einer Sackgasse befinde. Die Leitung des Flughafens könnte eine Reihe von Entscheidungen nicht getroffen haben, weil einige Aktionäre an Abstimmungen nicht teilgenommen hätten. Zudem gab Kostin damals bekannt, dass das deutsche Fraport seinen Anteil verkaufen wolle. Obwohl der Konzessionsvertrag dies bis 2025 verbiete, sei das Unternehmen bereit, nach Möglichkeiten zum Verkauf zu suchen. Mehr zum Thema – Russischer Chefökonom: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird Erwartungen übertreffen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.