Bloomberg: Russische Milliardäre werden trotz Sanktionen immer reicher

Das Gesamtvermögen der reichsten Unternehmer Russlands ist seit Jahresbeginn um Milliarden US-Dollar gestiegen, berichtet Bloomberg. Und das trotz der drastischen Sanktionen und allerlei Beschränkungen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Glaubt man der Rangliste des Bloomberg Billionaires Index (BBI), so ist das Gesamtvermögen der reichsten Unternehmer aus Russland seit Jahresbeginn um 38,575 Milliarden US-Dollar gestiegen. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Dabei habe Wagit Alekperow, Miteigentümer von Lukoil, in diesem Jahr am meisten verdient. RIA Nowosti schreibt: "Der Reichste unter ihnen bleibt einer der Haupteigentümer des Unternehmens 'Nornickel', Wladimir Potanin, der sein Vermögen seit Anfang des Jahres um 2,11 Milliarden US-Dollar auf 30,7 Milliarden erhöht hat. Den zweiten Platz nimmt der Miteigentümer von 'Nowatek', Leonid Michelson, ein, dessen Vermögen um 2,71 Milliarden US-Dollar auf 27,3 Milliarden gestiegen ist. Wagit Alekperow behält außerdem den dritten Platz. Der vierte Platz wird nach wie vor vom NLMK-Besitzer Wladimir Lissin belegt, der sein Vermögen seit Jahresbeginn um 3,07 Milliarden US-Dollar auf 22,9 Milliarden steigern konnte. An fünfter Stelle steht Alischer Usmanow ('Metalloinwest', 'MegaFon'), der um 1,87 Milliarden US-Dollar reicher geworden ist. Sein Vermögen wird jetzt auf 20,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Den sechsten Platz belegt erneut der Hauptnutznießer von 'Sewerstal', Alexei Mordaschow, dessen Vermögen seit Jahresbeginn um 618 Millionen US-Dollar auf 19,3 Milliarden gestiegen ist." Meinung Wie andere Staaten die Russland-Sanktionen des Westens torpedieren (II) Interessanterweise stehen viele der Teilnehmer der Bloomberg-Liste schon seit langem unter westlichen Sanktionen ‒ was sie offenbar nicht daran hindert, trotzdem noch reicher zu werden. Gleichzeitig ist, wie das ukrainische Portal Strana.ua bereits schrieb, die Zahl der US-Dollar-Milliardäre in der Ukraine im Laufe des Jahres von neun auf zwei gesunken. Der Bloomberg Billionaires Index wird auf der Grundlage des Wertes der Aktien von Unternehmen berechnet, an denen Milliardäre beteiligt sind. Insgesamt umfasst das BBI-Rating 500 der reichsten Menschen der Welt, darunter auch 25 russische Staatsbürger, so die Agentur RIA Nowosti. Mehr zum Thema - Erdöl-Sanktionen: Dank griechischer Reeder fließen Russlands Exporte weiter

