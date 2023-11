Neues russisches Passagierflugzeug vom Typ Il-96-400M absolviert Jungfernflug

Angesichts der westlichen Sanktionen gegen die russische Luftfahrtbranche treibt Moskau die eigene importunabhängige Produktion von Passagiermaschinen voran. Eine der aussichtsreichen Entwicklungen ist die Iljuschin Il-96-400M, die am Mittwoch ihren Jungfernflug absolviert hat.

Quelle: Sputnik © NINA PADALKO / OAK

Das russische Luftfahrtkonsortium OAK hat die neue Passagiermaschine vom Typ Il-96-400M erfolgreich getestet. Ein Prototyp des Langstreckenflugzeugs bestand am Mittwoch in Woronesch seinen ersten Testflug. Die Maschine erreichte dabei eine Flughöhe von 2.000 Metern und eine Geschwindigkeit von 390 Kilometern pro Stunde. Die Besatzung stellte die Stabilität und die Lenkbarkeit des Großraumflugzeugs unter Beweis. Darüber hinaus wurde die Funktionstüchtigkeit aller Systeme und der Triebwerke getestet. Der Jungfernflug der Il-96-400M dauerte 26 Minuten. Denis Manturow, Russlands Vize-Regierungschef und Minister für Industrie und Handel, lobte den erfolgreichen Testflug. Dies belege die höchste Kompetenz der einheimischen Flugzeugentwickler und -bauer. Der Minister hob die Verwendung von in Russland hergestellten Komponenten hervor, was die Flugsicherheit steigere. Die modernisierte Version der Il-96-300 habe die guten Eigenschaften des Vorgängers bewahrt und dazu noch weitere Möglichkeiten für den Betrieb erhalten. Russland strebt Verfahren wegen Sanktionen in der Zivilluftfahrt an OAK-Generaldirektor Juri Sljussar verwies darauf, dass die am Mittwoch getestete Maschine die russische Modellreihe nun um ein Langstreckenflugzeug ergänzen werde. Denn das Luftfahrtkonsortium produziere schon das Kurzstreckenflugzeug vom Typ SJ-100 und das Mittelstreckenflugzeug vom Typ MS-21. Mit allen drei Maschinen solle das komplette Transportnetz im Land abgedeckt werden. Außerdem werde man damit die ausländischen Pendants ersetzen. Sergei Tschemesow, Leiter des staatlichen Produzenten und Exporteurs von High-Tech-Erzeugnissen Rostec, teilte seinerseits mit, der Jungfernflug der Il-96-400M beweise, dass die russische Industrie über alle notwendigen Technologien für den Bau von Großraumflugzeugen verfüge. Die neue Maschine werde auch Gütertransporte in viele Regionen des Landes erschwinglicher machen. Tschemesow betonte: "Die Entwicklung solcher Flugzeuge ist eine einmalige Kompetenz, die es ermöglichen wird, die technologische Souveränität des Landes zu gewährleisten." Nach Angaben des Produzenten kann die neue Maschine sowohl Güter als auch Passagiere befördern. Im letzteren Fall kann sie höchstens 370 Fluggäste an Bord nehmen und ihnen ein modernes Unterhaltungssystem mit Zugriff auf Internet und Fernsehen anbieten. Die maximale Reichweite der Maschine beträgt 8.100 Kilometer. Das Flugzeug entspricht allen Anforderungen an Navigationssysteme für Flüge, bei denen die Positionsbestimmung auf Sicht nicht möglich ist – wie etwa über Ozeanen, Wüsten und großen Waldgebieten. Mehr zum Thema - Lufthansa: Umstellung auf grünes Kerosin bräuchte Hälfte des deutschen Stroms

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.