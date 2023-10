Russischer Musiker wirkt in neuer Apple-Kampagne mit – er selbst nutzt Huawei

Apples aktuelle iPhone-Werbung wird von der Stimme eines wenig bekannten Musikers aus Sibirien musikalisch untermalt. Das Ironische dabei: Der Sänger gibt zu, dass er kein iPhone besitzt, weil ihm diese Smartphones zu teuer sind.

Quelle: AP © Jae C. Hong

Anfang September hat Apple vier neue iPhone-Modelle angekündigt. Die Smartphones werden von der US-Sängerin Olivia Rodrigo und einer Musikband aus Russland beworben. Gründer der Band "Jat-Ha" ist der 57-jährige Albert Kuwesin. Er lebt in einem kleinen Bergdorf in der russischen Republik Tuwa und erzählte dem Wall Street Journal, dass er sich schon als Kind für Musik interessiert habe. Kuwesin ist Gitarrist und ein Meister des tuwinischen Kehlkopfgesangs. Im Jahr 1992 gründete er seine Band, deren Musik eine Mischung aus westlichem Rock und tuwinischem Folk ist. Das Lied "Karangailyg Kara Hovaa", mit dem Apple sein neues iPhone bewirbt, kam im Jahr 1995 heraus. Darin wird "von einem rennenden Pferd und den im Wind wehenden Haaren einer Frau" erzählt, schreibt die Zeitung. Es sei "eine große Ehre", dass sein Lied die Apple-Werbung musikalisch untermale, kommentierte Kuwesin. Er habe zunächst nicht verstanden, worum es ging, als Apple ihn kontaktierte. Er habe die Nachricht an die in Finnland ansässige Plattenfirma seiner Band weitergeleitet. Die Entscheidung des US-Unternehmens sei für ihn unerwartet gekommen. Erst im September habe er von Verwandten und Freunden erfahren, dass Apple beschlossen habe, seine Stimme in der Werbung einzusetzen. "Erst in diesem Moment habe ich wirklich verstanden, was passiert ist", erklärte der Musiker. Er deutete an, dass die Wahl damit beeinflusst wurde, dass seine Stimme "klingt, als käme sie vom Rand des Universums". Derzeit hat die iPhone-Werbung mit Popstar Olivia Rodrigo 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube, die Werbung mit Kuwesins Stimme ungefähr zehnmal mehr. Das Honorar für die Nutzung seines Liedes nannte Kuwesin nicht und beschrieb es wie folgt: "Für einen unbekannten Musiker ist das ganz gut. Für einen Rockstar ist das vielleicht ein Konzert." Kuwesin fügte hinzu, dass er selbst kein iPhone besitzt. Er bevorzuge Huawei, weil diese Smartphones "günstig sind". Er hoffe, dass die Leute nach dem Erfolg des Werbespots mehr Interesse an seiner Band zeigen. "Ich weiß nicht, ob die Leute den Namen unserer Band kennen werden", sagte Kuwesin. "Aber die Leute werden den Klang erkennen. Was auch gut ist."

