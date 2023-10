Kalenderblatt: 105 Jahre Komsomol

Am 29. Oktober 1918 wurde der Kommunistische Jugendbund Russlands, abgekürzt Komsomol, gegründet. Warum dieser Tag im kapitalistischen Russland immer noch gefeiert wird, erklärt dieses Kalenderblatt.

Quelle: Sputnik © Maxim Blinow

Der 29. Oktober ist der Gründungstag der berühmten sowjetischen Jugendorganisation Komsomol. Sie wurde am 29. Oktober 1918 als Kommunistischer Jugendbund gegründet. Komsomol ist eine Abkürzung der ursprünglichen russischen Bezeichnung Kommunistitscheskij Sojus Molodjoschi. Die Bezeichnung wurde später ergänzt, ab März 1926 hieß die Organisation Kommunistischer Lenin-Allunionsbund der Jugend, WLKSM. Die ursprüngliche Abkürzung blieb jedoch als einprägsame und weltweit bekannte Marke erhalten. RT-Reportage: Tragödie des Schachts Nr. 4/4-bis Zu seinen Hochzeiten Ende der 1970er-Jahre gehörten mehr als 36 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 28 Jahren dem Komsomol an. Als Massenorganisation, der nahezu jeder Schüler beitreten konnte, verlor sie mit der Zeit an politischer Schärfe und widmete sich vor allem der Freizeitgestaltung, dem Tourismus, Sommerurlauben und kulturellen Aktivitäten ihrer Mitglieder. Legendär sind allerdings die Freiwilligen, die der Komsomol für große Projekte der Sowjetunion rekrutierte, etwa für den Bau der Metro in Moskau in den 1930ern oder den Bau der Bahnmagistrale Baikal-Amur in den 1970ern. Auch im Großen Vaterländischen Krieg leisteten Komsomol-Mitglieder an der Front oder im Untergrund in den besetzten Gebieten Heldenhaftes. Für die heute lebenden Generationen der über Vierzigjährigen ist der Komsomol unabhängig von ihren aktuellen politischen Auffassungen und ihrer sozialen Stellung ein untrennbarer Bestandteil ihrer Jugend, weshalb der 29. Oktober immer noch gefeiert wird, auch wenn der heutige Komsomol als Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation eher ein Schatten seiner früheren Größe ist. Mehr zum Thema - Putin will die Pioniere zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.