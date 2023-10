Putin stirbt (mal wieder) – Westliche Medien verbreiten erneut Fake News über Putins Gesundheit

Mit schöner Regelmäßigkeit verbreiten westliche Medien Desinformation über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten. Quelle ist meist ein dubioser Telegram-Kanal, der mutmaßlich aus der Ukraine gesteuert wird.

Quelle: Sputnik © Grigory Sysoev

Es ist eine Frage, die viele umtreibt: Wo nehmen westliche Medien all den Unsinn her, den sie über den Gesundheitszustand von Russlands Präsident Wladimir Putin berichten? Sie tauchen ganz regelmäßig auf: Gerüchte über den Gesundheitszustand Putins. Mal ist es Krebs, manchmal Parkinson, manchmal das Herz und manchmal auch alles zusammen. Aktuell ist wieder einmal das Herz dran. Westliche Medien verbreiten in diesen Tagen, der Gesundheitszustand des Präsidenten habe sich plötzlich verschlechtert. Manche schreiben gar von seinem Tod. Quelle all dieser Desinformation ist ein Telegram-Kanal mit dem Namen "General SVR", der angeblich mit Waleri Solowei in Verbindung steht. Solowei gilt als Verschwörungstheoretiker. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Kanal von der Ukraine aus betrieben wird. Analyse Die Kriegspolitik der USA um jeden Preis und der Gehorsam der EU Der Kreml weist Spekulationen über Putins Gesundheitszustand regelmäßig zurück. Der Präsident tritt zudem nach wie vor in bester physischer Verfassung nahezu täglich vor die Kameras. Dessen ungeachtet werden die wilden Spekulationen über Putin in westlichen Medien als "Insiderinformationen" weitergereicht. Am Freitag veröffentlichte die britische Zeitung Daily Mail einen Artikel mit dem Titel: "Wladimir Putin ist NICHT tot: Der Kreml dementiert die 'Lüge', dass der 71-jährige russische Tyrann 'in seinem luxuriösen Palast in Waldai gestorben' sei – In Moskau sei kein Putsch im Gange." Die Zeitung bezog sich dabei auf ebenjenen Telegram-Kanal. Pikant ist zudem, dass der Kreml bis dato die Gerüchte nicht kommentiert hatte. Die Meldung ist daher frei erfunden. Die Daily Mail war allerdings nicht allein. Auch bei Sky News Australia und dem Daily Express fand sich die Meldung vom Ableben Putins. Internationale Friedenskonferenz in Rom – mit Anti-NATO-Organisationen aus aller Welt Die Quelle, besagter Telegram-Account, streut seit 2020 Gerüchte über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Wladimir Putin. Am vergangenen Donnerstag erschien auf dem Kanal die Meldung vom Tod Putins. "Der russische Präsident Wladimir Putin ist heute Nacht in seiner Residenz in Waldai gestorben. Um 20:42 Uhr Moskauer Zeit beendeten die Ärzte die Wiederbelebungsversuche und erklärten ihn für tot." Der Kanal streut auch Gerüchte über angebliche Doubles, die Putin in der Öffentlichkeit ersetzen sollen. Der Kreml weist immer wieder darauf hin, dass es keine Doubles gibt. Es habe diese Idee zwar Anfang der Nullerjahre anlässlich des Tschetschenienkrieges gegeben. Man habe sich aber dagegen entschieden. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS aus dem Jahre 2020 hatte Putin erklärt, die Idee von Doppelgängern "kam auf, aber ich lehnte sie ab. Dies geschah in einer der schwierigsten Zeiten im Kampf gegen den Terrorismus." Es hätten damals Sicherheitsüberlegungen im Vordergrund gestanden. Natürlich sagt es viel über die Qualität westlicher Medien aus, wenn sie regelmäßig aus nicht vertrauenswürdigen Quellen die immer gleiche Geschichte erzählen. Glaubwürdiger wird der westliche Journalismus dadurch nicht. Mehr zum Thema – "Außenposten für Eroberung des Universums" – Putin über den Bau einer russischer Raumstation

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.