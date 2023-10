Russische Atomstreitkräfte führen großangelegte Übung durch

Russland hat am Mittwoch eine großangelegte Überprüfung der nichtnuklearen Komponenten seiner atomaren Streitkräfte und ihrer Zweitschlagsfähigkeit durchgeführt. Dabei wurden Trägerraketen vom Boden, aus dem Wasser und aus der Luft abgefeuert.

Russland hat eine groß angelegte Übung zur Erprobung seiner strategischen Nuklearstreitkräfte durchgeführt, teilte der Kreml am Mittwoch mit. An den Übungen waren alle drei Komponenten der nuklearen Triade beteiligt: Interkontinentalraketen, atomar bewaffnete U-Boote und strategische Bomber, hieß es in der Erklärung. Das Manöver habe auch dazu gedient, die Bereitschaft der militärischen Führung und ihre Fähigkeit zur Steuerung der strategischen Nuklearstreitkräfte zu bewerten, so der Kreml. Alle beteiligten Kräfte hätten ihre Aufgaben erfüllt, hieß es weiter. Eine ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Jars wurde vom staatlichen Kosmodrom Plesezk mit Ziel auf dem Testgelände Kura, Halbinsel Kamtschatka, gestartet. Video: Start einer Rakete von dem Atom-U-Boot "Tula" Eine ballistische Rakete des Typs Sinewa wurde von dem atomgetriebenen strategischen U-Boot-Kreuzer "Tula" in der Barentssee abgefeuert. An dem Training waren auch Langstreckenflugzeuge des Typs Tu-95MS beteiligt, die Marschflugkörper aus der Luft abfeuerten. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, beobachtete den Ablauf des Manövers von seinem Amtssitz aus. Analyse Putin zu nuklearer Eskalation bereit – um die Welt vor einem Atomkrieg zu retten Die Übung fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem Russland kurz davor steht, seine Verpflichtung zu widerrufen, keine Atomwaffentests mehr durchzuführen. Am Dienstag billigte der russische Föderationsrat – das Oberhaus des Parlaments – einen Gesetzentwurf, mit dem Russland die Ratifizierung eines Vertrags über das Verbot solcher Tests zurückziehen würde. Die russische Staatsduma, das Unterhaus, hatte das Gesetz zuvor verabschiedet. Der von Russland im Jahr 2000 ratifizierte Vertrag über das umfassende Verbot von Atomwaffentests aus dem Jahr 1996 ist noch nicht in Kraft getreten, da seine Bestimmungen die Ratifizierung durch eine Reihe von Staaten, darunter die USA, erfordern. Moskau begründete seine Entscheidung, aus dem Abkommen auszusteigen, mit der Position Washingtons, das den Vertrag zwar nicht ratifiziert habe, "es aber für angebracht hält, die Unterzeichner zu belehren." Moskau hat indes angekündigt, auch nach der Aufhebung der rechtlichen Verpflichtungen keine Atomwaffentests durchzuführen – es sei denn, die USA würden dies zuerst tun. Mehr zum Thema - USA planen Atomkrieg gegen Russland und China

