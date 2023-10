Region Krasnodar: Ukrainischer Drohnenangriff in der Nähe eines russischen Ferienortes vereitelt

Das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass zwei Drohnen über dem Schwarzen Meer abgeschossen wurden. Unbestätigte Videos von dem Vorfall stützen diese Informationen.

Quelle: www.globallookpress.com © Maksim Konstantinov

Die russische Luftabwehr hat einen "versuchten terroristischen Angriff des Kiewer Regimes" vor der Schwarzmeerküste vereitelt, wie das Verteidigungsministerium offiziell mitteilte. Nach bisherigen Angaben wurden dabei am Samstagmorgen in der Region Krasnodar zwei Drohnen abgeschossen. Laut einer auf dem Telegram-Kanal des Ministeriums veröffentlichten Erklärung "hat die Luftabwehr zwei unbemannte Luftfahrzeuge über dem Schwarzen Meer vor der Küste der Region Krasnodar zerstört". Analyse Die Operationen Kiews sind zwar schlagkräftiger geworden, haben aber zu keinen Fortschritten geführt Aleksei Kopajgorodski, der Bürgermeister der Kurstadt Sotschi, schrieb auf Telegram, dass es "keine Opfer oder Schäden in der Stadt" infolge des Vorfalls gebe. Er erklärte, dass der Flughafen von Sotschi seinen normalen Betrieb fortsetzt, und fügte hinzu, dass "keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Einwohner und Gäste der Stadt besteht, alles ist ruhig im Ferienort". Mittlerweile berichteten lokale Telegram-Kanäle unter Berufung auf Anwohner, dass es fünf bis sechs Explosionen gegeben habe, woraufhin in mehreren Gebäuden das Licht ausgegangen sein soll. Mehrere unbestätigte Videoclips, die angeblich die abgefangenen Drohnen zeigen, sind ebenfalls auf Telegram im Umlauf. #BREAKING#Ukraine#Russia Air defense systems destroyed two Ukrainian drones over the Black Sea near the Krasnodar Territory. pic.twitter.com/M4zIEDxU1j — The National Independent (@NationalIndNews) October 14, 2023 In den letzten Monaten hat das russische Verteidigungsministerium Dutzende von vereitelten Drohnenangriffen in verschiedenen Regionen gemeldet, vor allem auf der Krim und in den Grenzregionen zur Ukraine, aber auch mehrere vereitelte Angriffe in und um Moskau. In einem ähnlichen Fall wie an diesem Samstag schoss die russische Luftabwehr Ende letzten Monats zwei flugzeugähnliche Drohnen vor der Südostküste der Krim und im Bezirk Tuapse der Region Krasnodar ab. Mehr zum Thema - "Das Narrativ zu kontrollieren": Westen ändert Ton der Berichterstattung über die Ukraine

