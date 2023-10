Wein-Rückschlag: Russland verlängert erhöhte Zölle auf Weine aus unfreundlichen Ländern

Die russische Regierung will die erhöhten Einfuhrzölle auf Wein aus unfreundlichen Staaten verlängern, so die Medien. Diese Maßnahme soll die heimischen Weinproduzenten unterstützen und den Markt für Weine aus befreundeten Ländern freimachen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Russischen Medienberichten zufolge werden die erhöhten Zölle auf Wein aus sogenannten unfreundlichen Ländern, die von der Regierung als Maßnahme gegen die westlichen Sanktionen eingeführt wurden, verlängert. So berichtete die Zeitung Kommersant unter Berufung auf eine Quelle in der Regierung: "Die erhöhten Einfuhrzölle auf Wein aus unfreundlichen Ländern, die bis Ende des Jahres 2023 eingeführt wurden, werden verlängert, sagte ein der Regierung nahestehender Gesprächspartner der Kommersant." Die Entscheidung sei bereits getroffen worden. Die Quelle der "Kommersant" in einem großen Alkoholunternehmen spricht ebenfalls von einer Verlängerung der Zölle." Russland verbietet Einfuhr von Fisch- und Meeresfrüchteprodukten aus dem Westen Ab dem 1. August hat die Regierung die Einfuhrzölle auf Weine aus den USA, den EU-Ländern, Australien und anderen unfreundlichen Staaten fast verdoppelt – von 12,5 auf 20 Prozent. Das Ministerkabinett begründete die Entscheidung mit "Gegensanktionen" zu den Maßnahmen der westlichen Länder und erklärte, dass die Idee ausgearbeitet wurde, "um die einheimischen Produzenten zu schützen" sowie einen erheblichen Preisanstieg für die Verbraucher zu verhindern, schreibt Lenta.ru. Im August, als diese Maßnahme in Kraft trat, waren die Weinimporte bereits um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und dem Vormonat zurückgegangen, und Experten erwarten, dass importierte Weine, die billiger als 500 Rubel (etwa 5 Euro) pro Flasche sind, aus den Regalen gespült werden, schreibt Kommersant. Die russischen Winzer rechnen nun nicht nur mit einer Verlängerung der erhöhten Zölle, sondern auch mit einer Ausweitung der Schutzmaßnahmen. Man muss zugeben, dass die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre zu einer Umgestaltung des russischen Weinmarktes geführt haben. Während die russischen Verbraucher früher eindeutig ausländische Weine bevorzugten, hat sich die Situation jetzt grundlegend geändert. So schrieben die Medien Anfang Oktober, dass die Beliebtheit ausländischer Weine in Russland in den letzten zwei Jahren einen Rekordtiefstand erreicht hat. Nur noch 17 Prozent der Russen sind überzeugt, dass er dem heimischen Wein qualitativ deutlich überlegen ist. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti stellte fest: Ende des Jahres 2022 waren noch 29 Prozent der Russen der Meinung, dass ausländischer Wein besser sei, jetzt sind es nur noch 17 Prozent. Dies ist der schwächste Wert für die Beliebtheit ausländischer Weine in den letzten zwei Jahren. Maximale Flexibilität: Wie Gastronomen in Russland aus der Not eine Tugend machten Auch die Beliebtheit – und der Marktanteil – von Weinen aus sogenannten befreundeten Ländern wie Georgien oder Armenien nimmt zu, wobei Experten für die nahe Zukunft eine Zunahme des Anteils türkischer Weine voraussagen. Gleichzeitig wächst der Anteil der Verbraucher, die russische Weine bevorzugen, stellt Gaseta.ru fest. Inzwischen halten 22 Prozent der Bürger russische Weine für qualitativ hochwertiger als ausländische, während 29 Prozent der Meinung sind, dass die meisten inländischen Weine ausländischen Weinen qualitativ überlegen sind. Somit bevorzugen 51 Prozent der Russen die Qualität der russischen Weine, während 49 Prozent ausländische Weine wählen. Gaseta.ru berichtet: "Die nationale Regulierungsbehörde Roskachestvo stellt fest, dass dies auf einen Anstieg der Weinproduktion in Russland zurückzuführen ist. Im Jahr 2022 wurden 60,7 Millionen Dekaliter Wein produziert, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. In den letzten sechs Jahren hat sich die Produktion fast verdoppelt. Experten sagen voraus, dass Russland in den kommenden Jahren neue Weinregionen wie das Gebiet Astrachan, das Gebiet Saratow und Regionen im Fernen Osten erschließen wird. Auch der Anteil Russlands an der weltweiten Weinproduktion wird weiter wachsen und bis zum Jahr 2030 die 3-Prozent-Marke überschreiten."

