Moskau verzeichnet niedrigste Arbeitslosigkeit unter G20-Metropolen

Die Zahl der Arbeitslosen in der russischen Hauptstadt betrug im vergangenen Jahr lediglich 2,2 Prozent und war damit zum dritten Jahr in Folge die niedrigste unter den Metropolen der G20-Länder, teilt der stellvertretende Moskauer Bürgermeister mit.

Moskau hat im vergangenen Jahr die niedrigste Arbeitslosenquote unter 21 Metropolen der G20-Staaten verzeichnet, berichtete Wladimir Jefimow, Moskauer Vize-Bürgermeister für Wirtschaftspolitik.

Die Quote wurde mit den Methoden der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) berechnet. Demnach müssen die Arbeitslosen gleichzeitig drei Kriterien erfüllen: Sie gehen keiner Tätigkeit nach, sind aktiv auf Arbeitssuche und in der Lage, innerhalb von zwei Wochen mit der Arbeit zu beginnen.

"Nach der ILO-Methodik sank die Arbeitslosigkeit in Moskau Ende 2022 auf 2,2 Prozent, verglichen mit 2,6 Prozent im Jahr 2021", bilanzierte Jefimow diese Woche. Damit bleibt die russische Hauptstadt zum dritten Jahr in Folge Spitzenreiter unter den Metropolen der G20-Staaten. Jefimow wies darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in Moskau aufgrund der Entwicklung von Industrie- und Hightech-Unternehmen sowie der Schaffung von Produktionsanlagen zur Importsubstitution stabil bleibe.

Dem Bericht zufolge verzeichnet Tokio eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent und Peking 3,1 Prozent. New York lag mit 4,3 Prozent auf dem siebten Platz.

Trotz wirtschaftlicher Sanktionen und der anschließenden Abwanderung zahlreicher ausländischer Unternehmen verzeichnete die russische Hauptstadt in den vergangenen Monaten ein erhebliches Wachstum vor allem in der Industrie, im Finanzwesen und der Telekommunikation.

Gleichzeitig zeigte sich Vize-Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa besorgt, dass in naher Zukunft die Gesamtzahl der hochqualifizierten Arbeitskräfte in Russland in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen um ein Drittel zurückgehen könnte. "Wir sind erschrocken über das Ungleichgewicht, das sich aufgrund der Demografie in naher Zukunft in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen herausbilden wird. Das sind die gefragtesten Arbeitskräfte, die am ehesten zu Veränderungen bereit sind", sagte sie am Donnerstag.

