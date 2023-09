Gesunder Lebensstil: Kaukasus und Krasnodar in der Rangliste ganz vorn

Zum siebten Mal in Folge führen der Nordkaukasus und der Süden Russlands die Rangliste in puncto gesunder Lebensweise an, so die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Russische Experten beobachten zudem generell die wachsende Beliebtheit einer gesunden Lebensart.

Quelle: Sputnik © Maksim Bogodvid

Die Experten der Nachrichtenagentur RIA Nowosti haben eine Rangliste der Regionen erarbeitet, die das Engagement der Bevölkerung für eine gesunde Lebensweise bewertet. Die Bewertung berücksichtigt sieben Kriterien, die den Konsum von Alkohol und Tabakwaren, die Drogenabhängigkeit, den Sport und die Arbeitsbedingungen betreffen. Den Autoren der Bewertung zufolge erkennen immer mehr Russen die Notwendigkeit, einen gesunden Lebensstil zu führen und auf ihre Gesundheit zu achten. "Selbst in Krisensituationen bleiben viele Menschen den Prinzipien eines gesunden Lebensstils verpflichtet", heißt es in dem Bericht. Russland: Sterblichkeitsrate bei Kindern erreicht historischen Tiefstand Die Rangliste wurde auf der Grundlage von Daten der Statistikbehörde Rosstat, der Generalstaatsanwaltschaft und des Sportministeriums berechnet. Laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti wurden zur Berechnung des Ratings sieben Kriterien ausgewertet: Anteil der Bevölkerung, die sich mit Bewegung und Sport beschäftigt, Konsum von Tabakwaren, Verkauf von alkoholischen Getränken in absolutem Alkoholgehalt, Anzahl der Personen, die im Zustand des Alkohol- und Drogenrausches Straftaten begangen haben, und Anteil der Beschäftigten, die Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen verrichten. An der Spitze der Rangliste stehen seit eh und je die Regionen des Nordkaukasus und des Südens Russlands: Tschetschenien, das Dagestan abgelöst hat, steht an erster Stelle. Es folgen Dagestan, Kabardino-Balkarien, Kalmykien und Adygeja. Die hohe Platzierung der Kaukasusregionen lässt sich nach Ansicht von Experten dadurch erklären, dass die Bürger ‒ oft aus religiösen Gründen ‒ kaum trinken und rauchen. Außerdem engagieren sich hier viele Menschen traditionell in der Leibeserziehung und im Sport. Aber auch allgemein wächst die Popularität von gesunder Lebensweise und Sport in fast allen russischen Regionen, so die Experten von RIA Nowosti: "Nach Angaben des russischen Sportministeriums lag der Anteil der Bevölkerung, der sich systematisch mit Bewegung und Sport befasst, im Jahr 2022 bei 52,9 Prozent und damit um 3,5 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Spitzenreiter beim Anteil der Bevölkerung, der sich mit Bewegung und Sport beschäftigt, sind das Gebiet Sachalin (63 Prozent), das Gebiet Tambow (62,3 Prozent), das Gebiet Krasnodar (61,1 Prozent), das Gebiet Tjumen (60 Prozent) und das Gebiet Belgorod (58,7 Prozent). Laut der Rosstat-Gesundheitsstichprobe aus dem Jahr 2022 rauchen 16,4 Prozent der Russen täglich und 2,8 Prozent gelegentlich, aber nicht jeden Tag. Ende des Jahres 2021 waren 20,3 Prozent der russischen Einwohner Tabakkonsumenten. Die meisten Raucher sind zwischen 35 und 59 Jahre alt. Gleichzeitig haben 63 Prozent der Männer und 90 Prozent der Frauen das Rauchen vollständig aufgegeben. Laut dieser Studie, die im vierten Jahr in Folge durchgeführt wurde, geht der Anteil der Raucher tendenziell zurück, und auch der Konsum von Tabakprodukten ist rückläufig." Mehr zum Thema - "Solange wir in Form sind, sind wir lebendig" – Gesamtrussischer Halbmarathon in VR Lugansk

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.