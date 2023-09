Schoigu: Russische Marine entwickelt moderne U-Boote und Unterwasserdrohnen

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat verkündet, dass die russische Marine derzeit modernisiert werde, um die nationalen Interessen verteidigen zu können. Zu diesem Zweck werden gerade moderne U-Boote und Unterwasserdrohnen sowie Robotersysteme entwickelt.

Quelle: Sputnik © Der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Die russische Marine entwickelt derzeit Projekte für moderne Mehrzweck-Atom-U-Boote und Unterwasserdrohnen sowie Robotersysteme, verkündete der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem Gipfel im Hauptquartier der russischen Pazifikflotte. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Derzeit arbeiten wir aktiv an Projekten für Mehrzweck-Atom-U-Boote, Robotersysteme und Unterwasserdrohnen." Im Allgemeinen werde die russische Marine konsequent modernisiert, um die Interessen des Landes verteidigen zu können. Medienberichte: Weiterer Challenger-2-Panzer in der Ukraine zerstört In den vergangenen zehn Jahren habe die russische Marine mehr als 50 neue Schiffe erhalten, sagte der russische Minister. Allein in diesem Jahr seien bereits zwei Schiffe in Dienst gestellt worden, zwölf weitere werden bis Ende des Jahres eintreffen, darunter die Fregatte Admiral Golowko, das strategische atomgetriebene Unterseeboot Imperator Alexander III. und der atomgetriebene U-Boot-Kreuzer Krasnojarsk. Am Freitag unternahm Schoigu eine Arbeitsreise ins Gebiet Primorski im Fernost Russlands. Er überprüfte die Umsetzung des staatlichen Verteidigungsauftrags im fernöstlichen Werk "Swesda" und im Hubschrauberwerk "Progress". Danach begab sich der Minister zum Hauptquartier der Pazifikflotte, um eine Sitzung über die Arbeitsergebnisse in den Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes in der fernöstlichen Region Russlands abzuhalten. Mehr zum Thema – Schoigu: Wir haben keine anderen Optionen als einen Sieg Russlands

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.