Terroranschlag auf Eisenbahn auf Krim vereitelt

Der russische Geheimdienst FSB hat einen Terroranschlag auf eine Eisenbahnlinie auf der Krim verhindert. Nach Angaben des Ressorts bereitete ein Einwohner von Sewastopol auf Anweisung Kiews den Angriff vor.

Quelle: Sputnik © FSB

Beamte des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB verhinderten einen Terroranschlag auf eine Eisenbahn auf der Krim, der von einem Einwohner von Sewastopol auf Anweisung des ukrainischen Militärgeheimdienstes vorbereitet worden war. Dies teilte das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des FSB gegenüber Journalisten mit: "Auf dem Territorium der Republik Krim wurde die Vorbereitung eines sabotage-terroristischen Aktes auf eines der Objekte der Verkehrsinfrastruktur der Halbinsel mit dem Ziel, militärische Transporte zu stören, vereitelt." Infolge der durchgeführten Maßnahmen wurde ein 1978 geborener russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Sewastopol festgenommen. Er hatte "im Auftrag des militärischen Nachrichtendienstes der Ukraine Informationen über den Standort von Einrichtungen und Einheiten des russischen Verteidigungsministeriums auf der Halbinsel gesammelt sowie einen Terroranschlag auf die Eisenbahntransportanlage vorbereitet", so der FSB. In dem von ihm ausgerüsteten Versteck sei ein improvisierter Sprengsatz auf der Basis von Plastiksprengstoff aus ausländischer Produktion gefunden worden, der für Sabotageakte bestimmt gewesen sei, hieß es. FSB liquidiert ukrainische Sabotageeinheit in russischem Gebiet Brjansk Die Ermittlungsabteilung des FSB der Russischen Föderation in der Republik Krim und in Sewastopol leitete ein Strafverfahren gegen den Festgenommenen ein, das Gericht nahm ihn in Untersuchungshaft. Alle Umstände der kriminellen Handlungen sowie weitere daran beteiligte Personen werden derzeit ermittelt. Wie in anderen russischen Regionen, die an die Ukraine grenzen, gilt auf der Krim eine gelbe (hohe) Terrorismusbedrohung. Darüber hinaus wurde gemäß dem Präsidialdekret eine mittlere Reaktionsstufe eingeführt. Der FSB vereitelt regelmäßig terroristische Anschläge, auch auf Einrichtungen der Eisenbahninfrastruktur, und nimmt Saboteure fest. Mehr zum Thema - Anschlag vereitelt: FSB nimmt Russen fest, der sich dem Asow-Regiment anschließen wollte

