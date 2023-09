Russland meldet Drohnenangriffe auf mehrere Regionen

In der Nacht auf Donnerstag wurden über drei russischen Regionen mehrere Drohnen abgeschossen. Eine davon stürzte in Rostow am Don nahe dem südlichen Hauptquartier der russischen Armee ab.

Quelle: Sputnik © Sergei Piwowarow

In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei ukrainische Drohnen in der Region Rostow abgeschossen, berichtete das russische Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Gouverneurs Wassili Golubew ging eine der Drohnen im westlichen Teil der Stadt Rostow am Don, die zweite im Stadtzentrum nieder. Nach seinen Angaben wurden die Luftabwehrkräfte gegen 3:00 Uhr Ortszeit aktiviert. Golubew fügte hinzu, dass eine Person leichte Verletzungen erlitten habe. Die Fassaden dreier Gebäude sowie mehrere Autos seien beschädigt worden. Die Absturzstelle liegt direkt gegenüber dem Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt eine Explosion in Rostow am Don. Golubew zufolge werden 99 Bewohner aus drei Häusern im Zentrum von Rostow am Don umgesiedelt. Nach einer Hausbesichtigung und Schadensanalyse werde die Höhe der Entschädigungszahlungen für die Bewohner der betroffenen Häuser ermittelt. In dem Bezirk, wo die Drohne abstürzte, wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Eine weitere Drohne sei von den Luftverteidigungskräften im Bezirk Ramenski südöstlich von Moskau abgeschossen worden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin mit. Ihm zufolge gibt es am Absturzort keine Schäden und Verletzte. Der Leiter des Bezirks fügte später hinzu, dass beim Absturz der Drohne in den oberen Stockwerken eines Mehrfamilienhauses Fenster eingeschlagen und vier Fahrzeuge beschädigt worden seien. In der Nacht hatten die Moskauer Flughäfen Beschränkungen eingeführt und mehrere Flüge wurden umgeleitet. Inzwischen wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Auch der Gouverneur des Gebiets Brjansk Alexander Bogomas berichtete, dass in der Nacht drei Drohnen abgeschossen worden waren. Ihm zufolge habe das Wrack einer Drohne die Verglasung des Bahnhofsgebäudes, den Bahnhofsvorplatz und mehrere Autos beschädigt. Bisher haben die ukrainischen Behörden die Drohnenangriffe offiziell nicht kommentiert. Mehr zum Thema - Russische Marineflieger versenken ukrainische Schnellboote im Schwarzen Meer

