Russischer Arzt nennt drei Symptome, die auf nahenden Tod deuten

Russische Ärzte warnen vor tödlichen Blutgerinnseln und nennen drei Symptome, bei deren Auftreten sofort reagiert werden muss.

Quelle: Gettyimages.ru © Micro Discovery

Drei Symptome können vor dem unmittelbar bevorstehenden Tod warnen, schrieb der russische Chirurg und Onkologe Mark Gadzijan am Sonntag auf seinem Telegramm-Kanal. Ganz besonders fordert der Arzt dazu auf, ein "beunruhigendes Gefühl in der Brust" nicht zu ignorieren, da es auf das Auftreten von Blutgerinnseln hinweisen könnte. Man sterbe daran in Sekundenschnelle, warnt der Mediziner. Außerdem, so der Facharzt, können anhaltender Durchfall, morgendlicher Husten "bis zum Ersticken" und Kopfschmerzen auf sehr gefährliche Herz- und Lungenerkrankungen hinweisen, zum Beispiel die Entstehung von Krebs oder Aortenaneurysmen. "Etappensieg": Gericht bezweifelt, dass AstraZeneca ausreichend über Impfschäden informierte Er rief zu Bluttests auf Thrombose auf, da sie das Leben eines Menschen retten können. Gadzijan rät auch dazu, vor dem Schlafengehen ein Glas sauberes Wasser zu trinken, um einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall und Erkrankungen der Harnwege vorzubeugen. Andrei Tschupin, der Leiter der Abteilung für Gefäßchirurgie des Nationalen Medizinischen Zentrums für Chirurgie des russischen Gesundheitsministeriums, sagte im Gespräch mit RIA Nowosti, dass Schmerzen, Taubheitsgefühle, Abkühlung und Aufhellung der Haut an den Gliedmaßen auf das einen Thrombus hinweisen können. Er wies jedoch darauf hin, dass diese Symptome nicht nur auf ein Blutgerinnsel zurückgehen können, sondern auch auf radikuläre Syndrome mit Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen, die gemeinhin als "Schuss" bezeichnet werden. Er drängte darauf, dass bei Auftreten dieser Anzeichen unbedingt ein Facharzt aufgesucht werden sollte. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krampfadern, Rauchen und lange Flüge sind unter anderem Risikofaktoren für das Auftreten von tödlichen Blutgerinnseln. Mehr zum Thema - Bleibende Herzschäden und Augen-Thrombosen: Neue Impfstudien alarmieren

