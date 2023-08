Russland: Weitere Drohne im Anflug auf Moskau abgeschossen

Die russische Flugabwehr hat in der Nacht auf Montag eine Drohne beim versuchten Anflug auf Moskau abgeschossen, zwei weitere über dem Gebiet Brjansk. Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten und Schäden.

Quelle: Sputnik © Ilja Pitaljow

Wie Bürgermeister Sergei Sobjanin auf Telegram schrieb, wurde die Drohne über der Stadt Ljuberzy südöstlich der russischen Hauptstadt abgeschossen. Sie soll Richtung Moskau geflogen sein. Nach vorläufigen Angaben gab es keine Verletzten oder Schäden. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Im Internet kursieren mittlerweile Fotos, die die Folgen des versuchten Angriffs zeigen. Die Fragmente der Drohne landeten in einer Gartengenossenschaft. Es liegen keine schwerwiegenden Schäden vor. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte später die Informationen. Zudem sind zwei weitere Drohnen über dem Gebiet Brjansk abgeschossen worden, berichtete die Behörde. Nach Angaben von Telegram-Kanälen sei das Ziel der Drohnen in Brjansk ein Militärflugplatz gewesen. Die Moskauer Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Schukowski hatten in der Nacht den Betrieb für etwa eine Stunde teilweise eingestellt. Mehr als 20 Flüge hatten Verspätung, drei wurden gestrichen. Offizielle Gründe für die Einstellung des Betriebs wurden nicht genannt. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf Moskau: Gebäude im Finanzzentrum beschädigt

