Sacharowa: Verstärkte Hilfe für Kiew macht Chişinău zum Helfershelfer bei Kriegsverbrechen

Es sei offensichtlich, dass der "kollektive Westen" Moldawien trotz seines in der Verfassung verankerten Neutralitätsstatus fortgesetzt in den Ukraine-Konflikt hineinziehe, äußerte sich Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenamtes, in einer Stellungnahme. Diese wurde am Freitag auf der Webseite der Behörde in Moskau veröffentlicht. Wie es heißt, hat Moskau Chişinău wiederholt vor den "katastrophalen Folgen" einer solchen Politik gewarnt. Hierzu stellte Sacharowa fest:

"Auch alle vernünftigen moldauischen Politiker, denen die Zukunft ihres Staates nicht gleichgültig ist, schlagen in diesem Zusammenhang buchstäblich Alarm. Allerdings ziehen die moldawischen Behörden das Land weiterhin hartnäckig in den Abgrund, in dem sich die benachbarte Ukraine bereits befindet."

Moskau beobachte genau, so Sacharowa, wie Moldawien "konsequent zu einem logistischen Anhängsel des Kiewer Regimes" werde. Unmittelbar nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine habe Chişinău mit großangelegten Lieferungen verschiedener Güter wie Kraft- und Schmierstoffe, Medikamente sowie Lebensmittel an Kiew begonnen. Dabei würden auch Informationen darüber Anlass zur Sorge geben, dass die Lieferung von Militärgütern durch das Territorium Moldawiens erwogen wird, sagte die russische Diplomatin.

Ihr zufolge hatte der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow die Existenz solcher Pläne bei einem Treffen in der rumänischen Stadt Galaţi Anfang August bestätigt. Er habe damals bei einer Veranstaltung unter Beteiligung hochrangiger Beamten aus den USA, der EU, Rumänien, Moldawien sowie der Ukraine erklärt, dass vom Ausbau des Schienenverkehrs durch Moldawien und Rumänien "nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Verteidigungsfähigkeit profitieren wird".

Ferner wies die Außenamtssprecherin darauf hin, dass auf Kosten und unter der Aufsicht der USA sowie der EU derzeit eifrig die kritisch wichtige Schienen- und Straßeninfrastruktur Moldawiens verbessert werde. Dies sei kein Zufall, betonte Sacharowa. Weiterhin würden US-amerikanische Inspektoren regelmäßig die Möglichkeiten prüfen, Großraumflugzeuge am Flughafen Chişinău zu empfangen. Hierzu stellte die Sprecherin klar:

"In diesem Zusammenhang möchte ich das offizielle Chişinău vor einer tieferen Einbeziehung in den Prozess der 'Unterstützung' der Ukraine warnen, was nicht nur die Stabilität und Sicherheit in der Region gefährden, sondern Moldawien faktisch in einen Helfershelfer bei Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes verwandeln wird."

Mehr zum Thema – Moldawien: Nach welchem Takt spielt Chişinău?