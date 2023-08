Mondsonde Luna-25 zeigt erstes Bild von der Rückseite des Mondes

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat diese Woche ein Foto von der Rückseite des Mondes veröffentlicht, aufgenommen von der Mondsonde Luna-25. Das Bild zeigt den von der Erde aus nicht sichtbaren Krater Zeeman.

Quelle: Sputnik © Pressedienst der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat diese Woche ein Bild von der Rückseite des Erdtrabanten veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen von der Sonde Luna-25. Zu sehen ist der für Forscher interessante Zeeman-Krater. "Das heute um 08:23 Uhr Moskauer Zeit aufgenommene Bild zeigt den Südpolkrater Zeeman auf der Rückseite des Mondes. Die Koordinaten des Kraterzentrums entsprechen 75 Längengrad und 135 Grad Breitengrad", hieß es in einer Presseerklärung am Donnerstag. "Die gewonnenen Bilder ergänzen die derzeit verfügbaren Informationen zu diesem Krater erheblich", fügte die Behörde hinzu. Das weltweit erste Bild von der Rückseite des Mondes hatte im Oktober 1959 die sowjetische Sonde Luna-3 aufgenommen. Da der Krater auf der Rückseite des Mondes liegt, die ständig von der Erde abgewandt ist, ist er für Menschen nicht sichtbar. Die Bilder wurden mit dem Kamerakomplex STS-L erstellt, der vom Weltraumforschungsinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften entwickelt worden war. Die erste russische Mondsonde seit 47 Jahren soll kommende Woche den Mond erreichen. Das Hauptziel der Mission besteht darin, die Mondoberfläche zu untersuchen, die Technologie der sanften Landung zu testen und langfristige Untersuchungen zur Exosphäre des Mondes durchzuführen. Zuvor hatte Roskosmos auch schon erste "Selfies" der Mondsonde präsentiert. Diese waren am 13. August aufgenommen worden. Luna-25 war damals 310.000 Kilometer von der Erde entfernt gewesen. Die Systeme der Sonde funktionierten normal, die Verbindung sei stabil, hatte es damals geheißen. Mehr zum Thema – Russland: Erste Raumsonde seit 47 Jahren auf dem Weg zum Mond

